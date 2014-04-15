به گزارش خبرگزاری مهر، همایون امیرزاده، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون فرهنگی از آغاز ثبت نام دانشجویان و طلاب برای دریافت بن کارت اعتباری خبر داد و گفت: دانشجویان و طلاب می توانند برای ثبتنام و ارائه درخواست خود از تاریخ 27 فروردین به وبسایت بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به نشانی tibf.net مراجعه کنند.
امیرزاده با اشاره به حمایتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دانشجویان و طلاب برای خرید کتاب گفت: امسال میزان اعتبار بن های کتاب افزایش 20 درصدی داشته است و دانشجویان و طلاب می توانند با پرداخت 30 هزار تومان بن های اعتباری 60 هزار تومانی دریافت کنند.
وی افزود: شرایط ثبتنام و ضوابط دریافت بن کتاب نیز بر روی وبسایت بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منتشر خواهد شد.
مشاور مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون فرهنگی درباره ارایه بنهای کتاب به دیگر مصرفکنندگان کتاب گفت: در اواخر سال گذشته فراخوان درخواست بن اعتباری کتاب و شرایط آن برای مراکز دانشگاهی، نهادها، حوزه علمیه، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، مراکز علمی و فرهنگی، موسسات فرهنگی و هنری، ارگانها و سازمانها، وزارتخانهها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، پایگاههای مقاومت بسیج و بسیاری از نهادها و مراکز اعلام شده است و در آینده نزدیک درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.
انتخاب پوستر نمایشگاه کتاب
خبر دیگر از نمایشگاه اینکه، پوستر بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران انتخاب شد. سید مهدی جعفری مدیر کمیته روابط عمومی و اطلاعرسانی این نمایشگاه گفت: پس از بررسی، کارشناسی و داوری طرحهای ارسال شده پوستر محسن یوسفی به عنوان پوستر برگزیده انتخاب شد.
وی افزود: در تاریخ اسفند ماه به 10 طراح برجسته کشور سفارش طراحی پوستر داده شد. نزدیک به سی طرح و پوستر با موضوع کتاب و کتابخوانی به ستاد برگزاری نمایشگاه فرستاده شد. با بررسی و کارشناسی گروههای مختلف سرانجام یکی از این پوسترها به عنوان پوستر برگزیده نمایشگاه انتخاب شد.
جعفری درباره پوستر انتخاب شده گفت: محسن یوسفی پیش از این نیز طراح بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران بود. این پوستر در نشست رسانهای بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی خواهد شد.
مصوبات دیروز شورای برنامهریزی نمایشگاه
همچنین در خبری دیگر مربوط به نمایشگاه، دهمین نشست شورای برنامهریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی تهران دیروز دوشنبه 25 فروردین در سالن جلسات معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
این نشست با حضور سید عباس صالحی رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و اعضا شورای برنامه ریزی نمایشگاه برگزار شد و طی آن آییننامه جدید انتخاب غرفه برتر به تصویب رسید. با تصویب این آیین نامه جدید غرفههای ناشران داخلی و خارجی با معیارهای یکسانی بررسی میشوند و بر اساس امتیازات تعلق گرفته به آنها داوری درباره بهترین غرفه انجام خواهد شد.
غرفه برتر نمایشگاه کتاب همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه معرفی خواهد شد.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا برنامههای ویژه با موضوع اقتصاد و فرهنگ که شعار سال 1393 است در نمایشگاه به مرحله اجرا در آید و تاکید ویژهای بر حجاب و عفاف در ایام برگزاری نمایشگاه وجود داشته باشد.
تکریم و قدردانی از شهروندان منطقه 7 شهرداری تهران یکی دیگر از موضوعات این جلسه بود و تصمیم گرفته شد به دلیل مزاحمتهای احتمالی برگزاری نمایشگاه در منطقه 7 شهرداری تهران و به منظور رفاه حال شهروندان این منطقه 7 اقدامات لازم انجام شود.
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در روزهای 10 تا 20 اردیبهشت 1393 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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