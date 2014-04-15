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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۵:۵۰

نصرصادقي:

زنان پیشگامان عرصه تحولات فرهنگی هستند

زنان پیشگامان عرصه تحولات فرهنگی هستند

سنندج – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: با توجه به جایگاه و نقش زن در خانواده جامعه زنان پیشگامان عرصه تحولات فرهنگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصر صادقی ظهر سه شنبه در جلسه برنامه‌ ریزی بزرگداشت برنامه‌ های هفته زن و ولادت دخت نبی اسلام (ص) اظهار داشت: گسترش فرهنگ اسلامی – ایرانی در جهان یکی از رسالت های خطیر زنان است.

وی  افزود: تحقق منویات رهبر یکی از اولویت های کاری است که باید زنان جامعه اسلامی در این حوزه پیشگام باشند.

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان بیان کرد: فرهنگ کردستان برگرفته از آداب و رسومی است که باعث ترویج فرهنگ اسلامی – ایرانی می ‌شود و احیاء این فرهنگ در جامعه ضروری است.

نصر صادقی یادآور شد: تاثیرگذار بودن برخی فرهنگ ‌ها از تلاش و فعالیت زنان در زمینه فعالیت‌ های فرهنگی سرچشمه می ‌گیرد و باید بانوان ما همچنان در این زمینه نقش ‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه نگاه جامعه ما با توجه به جایگاهی که نظام جمهوری اسلامی برای زنان قائل شده نگاهی مثبت است و باید این فرصت را غنیمت بشماریم و  حضور زنان در برنامه‌ های مختلف را توسعه دهیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: مشارکت زنان حاشیه‌ های شهر، زنان روستایی و زنان خانه ‌دار در برنامه‌ های هفته زن باید در برنامه‌ های ادارات استان قرار گیرد.

نصر صادقی اظهار داشت: برگزاری برنامه‌ های هفته زن در سطح استان بیانگر تبیین جایگاه زن و نقش زنان در جامعه است و باید به بهترین نحو ممکن برگزار شوند.

وی  افزود: 30 فروردین برنامه‌ هایی با حضور نخبگان، تشکل ‌های مردمی بانوان در خصوص ارتقای وضعیت بانوان جامعه با حمايت و مشاركت استانداری استان برگزار می‌ شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان بیان کرد: 31 فروردین ماه نیز جشنواره ورزشی فرهنگ فاطمی که یک جشنواره کشوری است در سطح استان کردستان نیز برگزار و بانوان استان در این جشنواره حضور دارند.

نصرصادقی یادآور شد: بازدید از تعاونی موفق در سنندج، برگزاری کرسی آزاداندیشی در دانشگاه های استان در خصوص بانوان، دیدار با امام جمعه شهرستان سنندج و بزرگداشت یادواره مهیندخت معتمدی شاعره کردستان و اولین دکترای ادبیات استان را نیز از دیگر برنامه‌ های هفته زن در استان کردستان بیان کرد.

وی در پايان سخنان خود در اين نشست بيان كرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، برگزاری مراسم بزرگ روز زن به منظور تبیین جایگاه و نقش مقام شامخ زن در جامعه و برگزاری محافل مختلف قرآنی و مولودی‌ خوانی در سطح استان را از دیگر برنامه‌ های این هفته در استان کردستان عنوان کرد.

کد مطلب 2271555

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