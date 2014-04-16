کمیته امداد باید دارای یک رسانه مستقل باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار سرپرست و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: اعضای کمیته امداد هر میزان که به قداست و ریشه های خدمت برای محرومان آشنا باشند بر عزم و استواری آنان برای تلاش بیشتر در خدمت رسانی تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه به داستان حضرت موسی(ع) و حضرت خضر(ع) اشاره کرد و گفت: ایشان سه کار که همان سوراخ کردن کشتی، خراب کردن دیوار و کشتن یک کودک بود را که همه آنها در راستای کمک به مستمندان بود انجام داد، اما حضرت موسی(ع) در ابتدا انجام هیچ یک از اقدامات را در ابتدا درک نکرد.

امام جمعه قم ابراز داشت: این امر نشان می‌دهد که آدمهای بزرگ گاهی حرفهایی می‌زنند که به علت توجیه نبودن بقیه افراد سخن‌هایی نیز گفته شود که نباید به این سخنان توجه کرد.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه با تاکید بر اینکه محرومین همیشه باید در کنار قدرتها و در پناه آنان باشند ابراز داشت: این در حالی است که مستکبران برای محرومین و مستمندان جاهای دور و پرت را در نظر می‌گیرند.

وی تاکید کرد: اما در نظام اسلامی محرومین همواره در کنار مرکز قدرت قرار دارند و مورد توجه قرار می گیرند.

وی در پایان با اشاره به حجم وسیعی از افرادی که با کمیته امداد در ارتباط هستند بیان کرد: کمیته امداد باید دارای یک رسانه باشد و این امر را باید از مسئولان مطالبه کند.