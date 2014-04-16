جلسه فنی استقلال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، تیم فوتبال استقلال امشب از ساعت 22:05 در ورزشگاه ملک‌بن‌فهد به مصاف الشباب خواهد رفت. آخرین تمرین این تیم پیش از بازی برابر الشباب از ساعت 20 الی 22 سه شنبه به وقت عربستان در ورزشگاه محل بازی برگزار شد تا بازیکنان آخرین تمرین خود را پشت‌‌سر گذاشته باشند.

اما جلسه فنی مربیان و بازیکنان ظهر امروز چهارشنبه در هتل محل اقامت آبی‌پوشان برگزار شد و مربیان آخرین نکات فنی را به بازیکنان منتقل کردند. در جلسه هماهنگی شب ‌گذشته که با حضور میرشاد‌ ماجدی،‌ علی امیری و حامد افضلی برگزار شد 15 بلیت VIP و 50 بلیت VVIPدراختیار استقلالی‌ها قرار گرفت.

کاروان استقلال ساعت 9:30 صبح فردا پنجشنبه با دو پرواز به سمت مکه و مدینه خواهند رفت. استقلالی‌ها ساعت 18:30 روز جمعه وارد ایران خواهند شد تا خود را برای دیدار مقابل الریان آماده کنند.