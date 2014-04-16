به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد آزمایش ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات که در دفتر امام جمعه شهرستان رودسر تشکیل شد، افزود: این میزان زکات مورد جمع آوری در میان فقرا و نیازمندان توزیع شده است.

وی همچنین با اشاره به بركات قابل توجه زكات اظهارداشت: همگان بايد براي احياي اين فريضه الهي تلاش كنند تا مردم به اداي اين واجب الهي تشويق و ترغيب شوند.

مسئول زکات گیلان با بیان اینکه زكات به عنوان يكي از احكام الهي مي تواند بسياري از مشكلات موجود در جامعه را رفع کند بر ضرورت ترویج فرهنگ زکات در بین مردم تاکید کرد.

وی در ادامه نقش رسانه‌ ها را در احيا و ترويج زكات در كشور بسيار موثر دانست و اظهار داشت: رسانه‌ ها اعم از شنيداري، تصويري و نوشتاري بايد در راستاي احياي زكات اطلاع‌ رساني كنند.

آزمایش همچنین همت مردم متدين، همكاري روحانيون و تلاش رسانه‌ ها در راستاي ترويج فرهنگ زكات را ارزشمند دانست و افزود: زكات مايه سعادت دنيا و آخرت است.

مسئول زکات رودسر نیز در این نشست گفت: پارسال دو میلیارد و 440 میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شد.

حسین قربانی افزود: در این شهرستان از محل درآمد زکات امسال 16 سرویس بهداشتی و حمام ساخته شده که امید می‌ رود از محل درآمد حاصل از زکات سال جاری 20 سرویس بهداشتی و حمام دیگر ساخته شود.