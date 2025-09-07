  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۹

جایگاه چالوس در جمع آوری زکات مطلوب است

جایگاه چالوس در جمع آوری زکات مطلوب است

چالوس - رئیس اداره زکات استان مازندران گفت: شهرستان چالوس توانسته است جایگاه مطلبی را در زمینه جمع آوری زکات در استان کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی فغانی صبح یکشنبه در جلسه شورای زکات چالوس گفت: زکات جمع‌آوری‌شده در هر شهرستان در همان منطقه هزینه می‌شود و شهرستان چالوس توانسته است جایگاه مطلوبی در این حوزه کسب کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام سید داوود موسوی امام جمعه چالوس با تبریک هفته وحدت، بر ضرورت همدلی و همکاری مسئولان در ترویج فرهنگ زکات تأکید کرد و گفت: اگر ارزش‌های الهی در جامعه نهادینه شود، هیچ فرد نیازمندی باقی نخواهد ماند.

یحیی یوسف‌پور فرماندار شهرستان چالوس نیز در این جلسه، زکات را ابزاری مهم برای کاهش فقر و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و افزود: اجرای صحیح این فریضه الهی می‌تواند موجب توسعه و رشد شهرستان شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از افراد صاحب وجاهت اجتماعی برای جذب زکات و فضاسازی محیطی متناسب با این موضوع تأکید کرد.

کد خبر 6581983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها