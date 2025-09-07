جایگاه چالوس در جمع آوری زکات مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی فغانی صبح یکشنبه در جلسه شورای زکات چالوس گفت: زکات جمع‌آوری‌شده در هر شهرستان در همان منطقه هزینه می‌شود و شهرستان چالوس توانسته است جایگاه مطلوبی در این حوزه کسب کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام سید داوود موسوی امام جمعه چالوس با تبریک هفته وحدت، بر ضرورت همدلی و همکاری مسئولان در ترویج فرهنگ زکات تأکید کرد و گفت: اگر ارزش‌های الهی در جامعه نهادینه شود، هیچ فرد نیازمندی باقی نخواهد ماند.

یحیی یوسف‌پور فرماندار شهرستان چالوس نیز در این جلسه، زکات را ابزاری مهم برای کاهش فقر و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و افزود: اجرای صحیح این فریضه الهی می‌تواند موجب توسعه و رشد شهرستان شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از افراد صاحب وجاهت اجتماعی برای جذب زکات و فضاسازی محیطی متناسب با این موضوع تأکید کرد.

