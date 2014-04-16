پیروزی فولاد خوزستان برابر الجیش در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان امروز چهارشنبه در پنجمین دیدار خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف تیم الجیش رفت که نیمه نخست این بازی با پیروزی 2 بر یک قهرمان ایران به پایان رسید.

در این دیدار ابتدا نیلمار بازیکن برزیلی الجیش نماینده قطر را در دقیقه 9 یک بر صفر پیش انداخت اما در ادامه بازی بختیار رحمانی در دقیقه 21 نتیجه را برای فولاد به تساوی کشاند. در ادامه فولاد نمایش خوبی داشت و در دقیقه 45 بازی غلامرضا رضایی موفق شد گل دوم این تیم را به ثمر برساند تا شاگردان حسین فرکی با پیروزی 2 بر یک به رختکن بروند.