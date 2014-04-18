  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۳۴

انتصابات جديد در برخي از سطوح مديريتي سازمان دارالقرآن الكريم

انتصابات جديد در برخي از سطوح مديريتي سازمان دارالقرآن الكريم

با آغاز سال جديد برخي از سطوح مديريتي سازمان دارالقرآن الكريم شاهد تغيير و تحول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي قره شيخلو رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در دومين جلسه پرسنلي سازمان در سال 93 طي احكامي مسعود وادي پور را به عنوان مدير ارتباطات، جواد تجليان را به عنوان سرپرست حوزه رياست و سيدجعفر صادقي را به عنوان سرپرست مديريت فناوري اطلاعات منصوب نمود.

مهدي قره شيخلو همچنين از زحمات جواد تجليان و غلامرضا ارجمندي كه پيش از اين به ترتيب در سِمَتهاي مدير ارتباطات و سرپرست حوزه رياست حضور داشتند تقدير و تشكر نمود.

کد مطلب 2273100

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