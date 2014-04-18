انتصابات جديد در برخي از سطوح مديريتي سازمان دارالقرآن الكريم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي قره شيخلو رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در دومين جلسه پرسنلي سازمان در سال 93 طي احكامي مسعود وادي پور را به عنوان مدير ارتباطات، جواد تجليان را به عنوان سرپرست حوزه رياست و سيدجعفر صادقي را به عنوان سرپرست مديريت فناوري اطلاعات منصوب نمود.



مهدي قره شيخلو همچنين از زحمات جواد تجليان و غلامرضا ارجمندي كه پيش از اين به ترتيب در سِمَتهاي مدير ارتباطات و سرپرست حوزه رياست حضور داشتند تقدير و تشكر نمود.