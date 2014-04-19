  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

جام جهاني كشتي فرنگي - تهران؛

ترکیب تیم روسیه مشخص است/ قهرمانان المپیک در راه ایران

ترکیب تیم روسیه مشخص است/ قهرمانان المپیک در راه ایران

تيم كشتي فرنگي روسيه با قهرمانان المپيك در رقابت‌هاي جام جهاني كشتي فرنگي تهران حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌هاي جام جهاني كشتي فرنگي سال 2014 روزهاي 25 و 26 ارديبهشت ماه در تهران برگزار مي‌شود.

بر این اساس تركيب تيم كشتي فرنگي روسيه در اين رقابت‌ها به شرح زير است:

59 كيلوگرم: مينگيان سيمينوف – ايوان كويلاكوف- پاول ساليف
66 كيلوگرم: آدام كوراك- اسلام بك آلبيف- آرتم سوركوف
71 كيلوگرم: ابوزيد مانتسيگوف- چنگيز لابازانوف- يوري دنيسوف
75 كيلوگرم: رومن ولاسوف- الكساندر چهركين- يوگني ساليف
80 كيلوگرم: بخان اوزدويف- اميل شرف‌الدين‌اف- عظمت بكبايف
85 كيلوگرم: آلن خوگايف- الكسي ميشين- داويت چاكوادتزه

98 كيلوگرم: نيكيتا ملينيكوف- موسي اولويف - رستم توتروف
130كيلوگرم: واسيلي پارشين- ويتالي ايلنيتكسي – ويتالي اسچر

کد مطلب 2273642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها