ترکیب تیم روسیه مشخص است/ قهرمانان المپیک در راه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي سال 2014 روزهاي 25 و 26 ارديبهشت ماه در تهران برگزار ميشود.
بر این اساس تركيب تيم كشتي فرنگي روسيه در اين رقابتها به شرح زير است:
59 كيلوگرم: مينگيان سيمينوف – ايوان كويلاكوف- پاول ساليف
66 كيلوگرم: آدام كوراك- اسلام بك آلبيف- آرتم سوركوف
71 كيلوگرم: ابوزيد مانتسيگوف- چنگيز لابازانوف- يوري دنيسوف
75 كيلوگرم: رومن ولاسوف- الكساندر چهركين- يوگني ساليف
80 كيلوگرم: بخان اوزدويف- اميل شرفالديناف- عظمت بكبايف
85 كيلوگرم: آلن خوگايف- الكسي ميشين- داويت چاكوادتزه
98 كيلوگرم: نيكيتا ملينيكوف- موسي اولويف - رستم توتروف
130كيلوگرم: واسيلي پارشين- ويتالي ايلنيتكسي – ويتالي اسچر
نظر شما