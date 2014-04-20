سرمايه گذاران طرح هاي توسعه گردشگري همدان حمايت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقي پيش از ظهر يكشنبه در كارگروه امور زير بنايي استان همدان اظهار داشت: محور توسعه استان همدان بر مبناي گردشگري قرار گرفته و برنامه ريزي ها و طرح هاي ارائه شده در كارگروه زير بنايي به نحوی تصويب مي شود كه به نفع استان همدان باشد.

وي با بيان اينكه طرح ها بايد با دليل كافي رد يا قبول شود، افزود: بايد سرمايه گذاران را در راستاي سرمايه گذاري در زمينه توسعه گردشگري استان و ايجاد اشتغال حمايت كنيم.

معاون امور عمراني استاندار همدان با تاكيد بر اينكه بايد مشكلات را در يك فرآيند زماني حل كرد، ابراز داشت: فعاليت همه مديران و دستگاه ها بايد به سمت توسعه گردشگري باشد و همه محور هاي استان بايد حول اين موضوع بچرخد.

عراقي در ادامه سخنانش ابراز داشت: نبايد با موضوعات و مسائل و طرح هايي كه ارائه مي شود به طور محض و خشك برخورد كرد و بايد سرمايه گذاران را در اين راستا حمايت كرد.

وي با بيان اينكه ضوابط و قوانين بايد در تصويب طرح ها كاملا رعايت شود، گفت: نبايد فضا را براي سرمايه گذاران تنگ كرد و آنها را به سختي انداخت و باید نهايت همكاري را با سرمايه گذاران براي ايجاد طرح هاي گردشگري انجام داد.

معاون امور عمراني استان همدان ادامه داد: توسعه گردشگري مي تواند اتفاق بيافتد و اصولي هم باشد و هر طرحي بايد داراي توجيه اقتصادي داشته و بر مبناي ضوابط و قوانين انجام شود.

عراقي با اشاره به اينكه برخي از طرح ها كه در كارگروه زير بنايي مطرح مي شود بدون پيوست لازم است، ابراز داشت: براي رد يا قبول هر طره بايد دلايل توجيهي از سوي كارشناسان و به طور متقن بيان شده و علت رد و يا قبول طرح در آن بيان شود.

وي با اشاره به اينكه در جلسه كارگروه امور زيربنايي هدف بر اين است كه كار شفاف و روشن باشد، عنوان داشت: شان و كرامت استان همدان به عنوان يك استان هدف گردشگري بايد در ارائه طرح ها مد نظر قرار گيرد.

معاون امور عمراني استاندار همدان گفت: نسل امروز به دنبال شادي و نشاط و هيجان بوده و به تفريح نياز دارد تنها با چند مكان تاريخي نمي توان آنها را راضي نگهداشت بلكه بايد در كنار اماكن تاريخي و فرهنگي مجتمع هاي تفريحي و گردشي نيز براي نسل جوان ساخت.

عراقي اظهار داشت: سرمايه گذاران براي توسعه گردشگري و يا كسب درآمد در هر منطقه اي سرمايه گذاري مي كنند و بنابراين بايد از آنها در اين راستا حمايت هاي لازم انجام شود تا هر چه بيشتر به سمت توسعه گردشگري استان قدم برداشت.