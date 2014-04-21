بانوان محور کلیدی در تحقق سلامت خانواده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر زینالو به همراه معاونان بهداشتی و غدا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران ضرورت توجه به برنامه های تغذیه ای و بهداشتی برای رسیدن به سلامت را تشریح کرد.

زینالو بیان کرد: رسانه ها نقش مهمی در اطلاع رسانی و افزایش سطح سلامت مردم ایفا می کند لذا امیدواریم با تداوم همکاری این گروه بتوانیم

اهداف بهداشتی خود را عملیاتی کنیم.

وی افزود: 60 درصد مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماریهای غیر واگیردار است و اگر امروز سالمندان ما از مشکلات عدیده ای در این دوران رنج می برند ناشی از بی توجهی به سلامتی در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: گاهی از یک موضوع اطلاع داریم اما به آن عمل نمی کنیم که این موضوع به سبک زندگی

و تغییر در ذائقه بازمی گردد که باید بستری فراهم شود تا سالم زندگی کنیم.

این مسئول یادآورشد: خودمراقبتی می تواند به تضمین سلامت ما کمک کند که در این راستا ابتدا باید کاری کنیم تا سالم بمانیم که این کار با غذای سالم، ورزش و جلوگیری از برخی تهدیدات سلامتی محقق می شود.

زینالو یادآورشد: باید مراقب سالم نگهداشتن روح و روان خود باشیم و سالم زندگی کنیم که پیشگیری از بیماریها نیازمند اطلاعات است که رسانه ها می توانند در انتقال آن موثر باشند.

وی بیان کرد: در کتب درسی مطالب خوبی در خصوص بهداشت و سلامتی آورده شده اما اگر افسرده باشیم و به آموخته ها توجه نکنیم و روش غلطی را در زندگی طی کنیم به مشکلات عدیده ای دچار می شویم.

زینالو اظهارداشت: لذت بردن از زندگی در حوزه های مختلف و عادت های رایج نیازمند سالم بودن جسم و روان است که گاهی برای خود درمانی هم اختیار داریم تا رفتار، گفتار، ذهنیت و روح وروان خود را بازیابی کنیم و به سلامت خود بیندیشیم.

این مسئول گفت: هزینه های درمان در بخش غیرواگیر بشدت افزایش یافته و امروز فشارخون، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی در حدی است که مجبوریم با هزینه های سنگین بیمارستانهای خود را برای پذیرش ودرمان این بیماران مجهز کنیم در حالی که با پیشگیری بسیاری از این هزینه ها کاهش می یابد.

یانوان در سلامت خانواده تاثیرگذارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) اظهارداشت: بانوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین عوامل در تضمین سلامت خانواده هستند که در صورت داشتن اطلاعات لازم در حوزه بهداشت و درمان می توانند با برنامه ریزی مدون در تغذیه همسر و فرزندان خود نقش افرین باشند.

زینالو اظهارداشت: مدیریت خانه و خانواده با زنان است و با این مدیریت می توان یک زندگی سالم را برای اعضاء خانواده رقم زد.

این مسئول اظهارامیدواری کرد با تغییر و اصلاح رفتارهای اجتماعی، تغذیه ای، روحی و روانی و خودمراقبتی زمینه سلامت و تندرستی فردی و اجتماعی را فراهم کرد.