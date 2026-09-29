تویسرکان میزبان جشنواره خوشنویسی «آستان رضی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح سه شنبه اظهار کرد: جشنواره خوشنویسی «آستان رضی» با دبیری «سعید فراز» رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان تویسرکان و با هدف ترویج هنر اصیل خوشنویسی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان و گرامیداشت جایگاه ادبی و عرفانی میررضی آرتیمانی در جوار آرامگاه این شاعر و عارف نامدار برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سطح کیفی این جشنواره گفت: استاد «محمد حیدری» از چهره‌های شاخص خوشنویسی کشور به عنوان میهمان ویژه در این رویداد حضور خواهد داشت و جمعی از استادان پیشکسوت استان نیز در این برنامه هنری مشارکت خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: جشنواره «آستان رضی» در رشته‌های نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ و ثلث برگزار می‌شود و محورهای اصلی آن شامل «کتابت اشعار میررضی آرتیمانی» و «مفاهیم متعالی در آیینه قلم» است.

جوادی با اشاره به بخش‌های عملی این جشنواره تصریح کرد: اجرای کارگاه تخصصی، مرحله خلق اثر و کتابت زنده و ورکشاپ از بخش‌های محوری این جشنواره است که هنرمندان در فضایی تخصصی به ارائه هنر خود خواهند پرداخت و نمایشگاهی از آثار منتخب هنرمندان، اساتید و پیشکسوتان خوشنویسی استان در حاشیه این مراسم برپا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره در جوار آرامگاه میررضی آرتیمانی فرصتی ارزشمند برای ایجاد پیوند میان هنر خوشنویسی با میراث غنی ادبی و فرهنگی استان و معرفی بهتر مفاخر منطقه تویسرکان به نسل جوان و هنردوست است.