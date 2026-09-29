به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان همدان اظهار کرد: از مجموع ۲۱ هزار متقاضی که در صف انتظار برای دریافت تسهیلات تکلیفی قرار داشتند با پیگیریهای مستمر وضعیت ۱۲ هزار نفر مشخص شده و اکنون تعداد متقاضیان باقیمانده به حدود ۹ هزار نفر کاهش یافته است.
وی با اشاره به جلسات تخصصی با مدیران شبکه بانکی استان تصریح کرد: در نشستهای اخیر با بانکها موضوع تسریع در پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن بهصورت ویژه مورد پایش قرار گرفت و مقرر شد با برنامهریزی دقیق صف فعلی تا پایان مهرماه بهطور کامل تعیین تکلیف شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان عملکرد شبکه بانکی استان تا پایان شهریورماه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کاهش ۱۲ هزار نفری صف انتظار نتیجه پایش مداوم عملکرد بانکها و پیگیریهای مستمر مجموعه اقتصادی استان است که نشاندهنده اجرای دقیق برنامه زمانبندی تعیینشده است.
وی با تاکید بر اینکه آمارها تنها ارقام نیستند، گفت: هدف ما فقط کاهش یک عدد آماری نیست بلکه پشت هر پرونده یک خانواده، زوج جوان یا شهروندی قرار دارد که برای رفع دغدغههای اقتصادی خود چشمانتظار دریافت این تسهیلات است.
پیمانی خاطرنشان کرد: این ادارهکل با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری روند پرداختها را تا تعیین تکلیف آخرین متقاضی با جدیت رصد خواهد کرد تا علاوه بر گرهگشایی از مشکلات متقاضیان فعلی، مسیر برای ثبتنام و رسیدگی به درخواستهای جدید نیز هموار شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان تصریح کرد: خدمت واقعی زمانی محقق میشود که خروجی تصمیمات و برنامهریزیهای مدیریتی به کاهش زمان انتظار مردم و رفع موانع معیشتی آنها منجر شود.
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