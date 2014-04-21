تیم ملی فوتسال در بازیهای تدارکاتی پیش رو محک جدی می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسوس کاندلاس، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در خصوص آخرین وضعیت آمادگی تیمش به سایت فدراسیون فوتبال گفت: فعلا در حال ارزیابی تیم ملی هستیم و با پی بردن به نقاط ضعف و قوت تیم در صدد رفع آن بر خواهیم آمد تا در رقابتهای جام ملتهای آسیا نتایج خوبی کسب کنیم.

وی در خصوص دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال مقابل ازبکستان خاطر نشان کرد: در بازی اول هر دو تیم بیشتر شرایط فنی و تاکتیکی را در نظر داشته اما در بازی دوم فشار زیادی را بر روی تیم ما وارد کردند که ما طبق برنامه خود پیش رفته و خوشبختانه در هر دو بازی پیروز میدان بودیم. ما در این دو دیدار تدارکاتی از هر 16 بازیکن خود استفاده کردیم تا آنها کاملا محک بخورند. معتقدم در دو بازی پیش رو مقابل روسیه نیز بهتر خواهیم شد تا با آمادگی بالایی به مصاف تیم های حاضر در جام ملتهای آسیا برویم.

کاندلاس تصریح کرد: در بازی با ازبکستان با توپهایی بازی کردیم که قرار است در جام ملتها با آن بازی کنیم. معتقدم هر 4 بازی تدارکاتی به نفع ملی پوشان بود چرا که با تیم هایی در سطح لیگ بالای روسیه بازی می کنند و تمرینات خوبی را پشت سر می گذارند.