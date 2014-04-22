جشنواره خاطره گویی دفاع مقدس با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه این جشنواره ظهر سه شنبه با حضور فرمانده سپاه فتح استان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان، رئیس دانشگاه یاسوج، رئیس حوزه هنری و جمع دیگری از مدیران اجرایی و فرهنگی استان برگزار شد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با اشاره به نامگذاری سال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها طی 18 سال گذشته از مقوله فرهنگ صحبت به میان آوردند و در خصوص ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی صحبت فرمودند.

سردار یونس امیری با بیان اینکه این مسئله نشان دهنده توجه ویژه مقام معظم رهبری به بحث فرهنگ است، افزود: همه دستگاههای فرهنگی باید برای تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب تلاش کنند.

وی تاکید کرد: همه باید پای کار بیایند و در حیطه اقتصاد و فرهنگ با عزمی ملی، جهادگونه فعالیت کنند.

امیری تصریح کرد: کار و مدیریت جهادی وقت و زمان نمی شناسد و کسانی که مدیریت می کنند باید برای پیروزی و موفقیت در عرصه اقتصاد و فرهنگ به صورت شبانه روزی تلاش کنند.

فرمانده سپاه فتح استان اظهار داشت: دشمن به فرهنگ ما سالهاست که حمله کرده و ما باید در این جبهه شهدا را الگوی خود قرار داده و در برابر این هجمه ها بایستیم.

امیری تصریح کرد: تنها فرهنگی که می تواند در مقابل تهاجم فرهنگی و زورگویی دشمن بایستد و با آن مقابله کند، فرهنگ ایثار و شهادت و عاشوراست.

ارسال 100 اثر به دبیرخانه جشنواره

مدیر اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هم در این مراسم گفت: 100 اثر در بخش های خاطره و عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

سرهنگ امرالله درفشی افزود: این آثار از سوی هنرمندان سراسر استان به جشنواره ارسال شد.

وی بیان کرد: داوران هم استانی طی چند روز به طور دقیق این آثار را بررسی و داوری کردند.

درفشی هدف از برگزاری این برنامه را تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت عنوان کرد و اظهار داشت: هنر نقش مهمی در حفظ ارزشهای دفاع مقدس و نشر و ترویج آنها دارد.

این مسئول همچنین با بیان اینکه خاطرات زیادی در سینه رزمندگان این استان وجود دارد که هنوز بازگو نشده است، گفت: جوانان هنرمند باید برای ثبت و ضبط این خاطرات تلاش کنند.

وی عنوان کرد: ثبت و ضبط این خاطرات، موجب ماندگاری حماسه های رزمندگان استان در دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آینده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم همچنین شکرالله واهبی زاده از فرماندهان دوران دفاع مقدس به روایت برخی از خاطرات خود از آن دوران پرداخت.

در پایان این مراسم نفرات برتر بخش های مختلف این جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

در بخش خاطره نویسی دفاع مقدس، میترا رفیعی مقام نخست را کسب کرد و حسین خلیلی و احمد جهانبین رتبه های دوم و سوم را بدست آوردند.

در این بخش آریا معصومی و جمیله آریایی از سوی هیئت داوران تقدیر شدند.

در بخش خاطرات راهیان نور نیز محمود پیروزه دوم شد و سید ناصر والایثار و مدبر نژاد رتبه های بعدی را کسب کردند.

در بخش عکس راهیان نور نیز حسن فتاحیان رتبه اول را کسب کرد و محمود خرم آزادی و علی محمدی دوم و سوم شدند و سید محمد جواد رکنی نیز مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.