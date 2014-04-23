توافق نسبی برای تمدید قرارداد اولیویرا حاصل شد/ در انتظار موافقت تونی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نظمی در حاشیه دیدار تیم های تراکتورسازی و ایران و لخویا قطر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مذاکرات ما برای تمدید قرارداد آقای اولیویرا از اواسط اسفند ماه گذشته آغاز شده و تا امروز سه شنبه نیز این مذاکرات ادامه داشت که خوشبختانه صحبت های دو طرف نتایج خوبی به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: طی سه روز گذشته جلسات متوالی با تونی اولیویرا داشتیم و در نهایت امروز به صورت شفاهی با این مربی پرتغالی به توافق رسیدیم که فصل بعد را در تبریز باشد.

نظمی گفت: سوء تفاهم هایی که اخیرا در خصوص ماندن یا رفتن تونی مطرح شده بود، به این دلیل بود که ایشان منظور ما را از میزان مبلغ قرارداد متوجه نشده بود، در واقع ما حداقل رقمی که برای قرارداد ثابت تونی اولیویرا پیشنهاد داده بودیم، 331 دلار بود.

وی ادامه داد: ما متمم هایی را هم پیشنهاد دادیم که طی آن قرار شده تا برای هر برد تیم، مبلغی به عنوان پاداش به آقای تونی بدهیم و علاوه بر آن، پیشنهاد دیگری هم داده ایم که طبق آن آقای تونی به ازای کشف هر بازیکن مستعد از طریق تیم تراکتورسازی، مبلغ 10 هزار دلار هم پاداش خواهد گرفت.

مدیرعامل تراکتورسازان عنوان کرد: هواداران بدانند که از من انتظارهایی می رود و من بر اساس این انتظارات، هزینه می کنم. کسب جام و بازی دادن به بازیکنان جوان و بومی از جمله انتظاراتی است که از تیم فوتبال تراکتورسازی وجود دارد.

وی گفت: استراتژی باشگاه تراکتورسازی برای فصل های بعد این است که علاوه بر استفاده از بازیکنان بومی و جوان در ترکیب تیم فوتبال تراکتورسازی، بازیکنانی هم برای سایر تیم ها صادر کنیم.

وی با اشاره به نتیجه نهایی مذاکره با تونی اولیویرا تصریح کرد: آقای تونی برای تمدید قرارداد فعلا هیچ شرطی را اعلام نکرده و در جلسه امروز هم عنوان کرد که به دلیل بیماری همسرش وضعیت روحی روانی خوبی ندارد و پس از بازی با لخویا باید به پرتغال برود و همچنین می خواهد در آنجا با وکیل خود هم در خصوص پیشنهادات ما مشورت کند.

نظمی اظهار کرد: امروز جلسه ای هم با هیئت مدیره باشگاه داشتم و در خصوص پنج جلسه ای که با آقای تونی داشتیم، به ایشان توضیح دادم و نکته نظرات اعضای هیئت مدیره را هم شنیدم که البته آنها هم مخالفتی با شرایط پیشنهادی ما نداشتند.

وی افزود: تا اینجا باید بگویم مذاکرات دو طرف برای تمدید قرارداد موفقیت آمیز بوده و حالا ما منتظر جواب آقای تونی اولیویرا هستیم.