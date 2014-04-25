زلزله 3.9 ریشتری شهرستان دیر را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.9 درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت شش و 18 دقیقه صبح روز جمعه شهرستان دیر در استان بوشهر را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین در موقعیت 27.77 درجه عرض جغرافیایی و 51.93 درجه طول جغرافیایی به وقوع پیوست.

مرکز این زمین لرزه در فاصله هشت کیلومتری بندر دیر، فاصله 13 کیلومتری بندر کنگان و در فاصله 14 کیلومتری بندر بنک واقع بود.

حمزه اعتماد فرماندار شهرستان دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون گزارشی از خسارات و یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه به ما نرسیده است و ابعاد این زمین لرزه در دست بررسی است.

