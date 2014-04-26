برگزاری کارگاه آموزشی نقد ادبی در نشست مجمع بانوان راوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی ابطحی مدیر دفتر ادبیات و هنر پایداری حوزه هنری استان تهران با اعلام این خبر، گفت: هدف از برگزاری کارگاه آموزشی «نقد ادبی» آشنایی هر بیشتر اعضای مجمع بانوان راوی دفاع مقدس با این نوع از نقد است.

وی افزود: در جلسات پیشین مجمع بانوان راوی، آثار دفاع مقدس از منظر «نقد روایی» مورد نقد و بررسی قرار می‌گرفت ولی قصد داریم «نقد ادبی» کتاب‌های دفاع مقدس را نیز در نشست‌های آتی داشته باشیم. چگونگی نقد و خصوصیات کتاب خوب از جمله محورهای این کارگاه آموزشی است.

سی و هشتمین نشست هم‌اندیشی بانوان راوی دفاع مقدس، از ساعت 16 روز یکشنبه 7 اردیبهشت در گالری اتفاق حوزه هنری استان تهران واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره 3 برگزار می‌شود.

جلسات هم‌اندیشی بانوان راوی دفاع مقدس به‌صورت ماهانه و با حضور راویانی از جمله سیده زهراحسینی راوی کتاب «دا»، شمسی سبحانی راوی کتاب «ازچنده‌لا تاجنگ»، معصومه رامهرمزی راوی کتاب «یکشنبه آخر»، زهره ستوده راوی کتاب «پاییز 59»، شهلا غیاث‌وند راوی کتاب «اینک شوکران 3»، میناکمایی راوی کتاب «دختران اُ‌پی‌دی» و فرشته ملکی راوی کتاب «اینک شوکران 1» و ... برگزار می‌شود.