  1. استانها
  2. مرکزی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

شیخی به مهر خبر داد:

فعالیت 1616 تعاونی در استان مرکزی/ 531 تعاونی جدید تأسیس می‌شود

فعالیت 1616 تعاونی در استان مرکزی/ 531 تعاونی جدید تأسیس می‌شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و 616 تعاونی در استان فعالیت می کنند، گفت: این تعاونی ها با سرمایه 393 میلیون و 854هزار و 800 تومان فعالیت می کنند.

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر از تاسیس 531 تعاونی جدید در بخشهای مختلف، امسال در استان خبر داد و افزود: با بهره برداری از این تعاونی ها چهار هزار و 735 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: با شکل گیری شرکتهای تعاونی های جدید 9 هزار و 53 عضو جدید با سرمایه 93 میلیارد تومان در چرخه تعاونی های استان مرکزی قرار می گیرند.

شیخی افزود: سال گذشته استان مرکزی به لحاظ نرخ بیکاری در کشور رتبه پنجم را داشت و سیاستهای امسال استان با محوریت سیاستهای دولت تدبیر و امید حمایت از بخش خصوصی، استغالزایی و تولید ثروت است.

وی اظهار داشت: میزان دستمزد کارگری امسال 25 درصد و حق مسکن 100 درصد افزایش یافته که دولت با اجرای این برنامه ها به دنبال کاهش برخی از مشکلات معیشتی قشر کارگر است.

وی اظهار کرد: جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی استان مرکزی 279 هزار و 378 سرپرست خانوار است که شامل بیمه های اجباری ، اختیاری و مشاغل آزاد است.

شیخی ایجاد تعاونی ها را شاخص توسعه کسب و کار در کشور دانست و افزود: 222 تعاونی مسکن مهر با تعهد ساخت 12 هزار و 490 واحد مسکونی در استان تاسیس شده که از این 10 هزار و 490 واحد بهره برداری شده است.

شیخی اعطای تسهیلات به کارآفرینان و فعالان بخش تولید را از اهداف کلان دولت عنوان کرد و افزود: سال گذشته 79 میلیارد و 400 میلیون تومان از محل بنگاههای زود بازده اقتصادی و 50 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای 76 طرح اشتغال زا در استان مرکزی اختصاص یافت.

کد مطلب 2278255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها