ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر از تاسیس 531 تعاونی جدید در بخشهای مختلف، امسال در استان خبر داد و افزود: با بهره برداری از این تعاونی ها چهار هزار و 735 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: با شکل گیری شرکتهای تعاونی های جدید 9 هزار و 53 عضو جدید با سرمایه 93 میلیارد تومان در چرخه تعاونی های استان مرکزی قرار می گیرند.

شیخی افزود: سال گذشته استان مرکزی به لحاظ نرخ بیکاری در کشور رتبه پنجم را داشت و سیاستهای امسال استان با محوریت سیاستهای دولت تدبیر و امید حمایت از بخش خصوصی، استغالزایی و تولید ثروت است.

وی اظهار داشت: میزان دستمزد کارگری امسال 25 درصد و حق مسکن 100 درصد افزایش یافته که دولت با اجرای این برنامه ها به دنبال کاهش برخی از مشکلات معیشتی قشر کارگر است.

وی اظهار کرد: جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی استان مرکزی 279 هزار و 378 سرپرست خانوار است که شامل بیمه های اجباری ، اختیاری و مشاغل آزاد است.

شیخی ایجاد تعاونی ها را شاخص توسعه کسب و کار در کشور دانست و افزود: 222 تعاونی مسکن مهر با تعهد ساخت 12 هزار و 490 واحد مسکونی در استان تاسیس شده که از این 10 هزار و 490 واحد بهره برداری شده است.

شیخی اعطای تسهیلات به کارآفرینان و فعالان بخش تولید را از اهداف کلان دولت عنوان کرد و افزود: سال گذشته 79 میلیارد و 400 میلیون تومان از محل بنگاههای زود بازده اقتصادی و 50 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای 76 طرح اشتغال زا در استان مرکزی اختصاص یافت.