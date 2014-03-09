ثبت نام از کارآفرینان برتر استان مرکزی آغاز شد

ناصرشیخی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:کارآفرینانی که در بخش های اقتصادی صنعت،کشاورزی و خدمات به مدت هفت سال سابقه فعالیت دارند می توانند با مراجعه به نشانی سایت www.karafarinanebartar.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی افزود: افرادی که در جشنواره شرکت می کنند باید دارای اختراعات صرفه جویی ارزی، طرح های دانش بنیان و از این قبیل باشند تا در جشنواره مورد داوری قرار گیرند.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گفت: ثبت نام از متقاضیان شرکت کننده در جشنواره تا 27 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

شیخی اظهار داشت: نهمین جشنواره استانی کارآفرینان برتر تیرماه و جشنواره ملی شهریور ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی ارج نهادن به اندیشه ها و تلاش های ارزشمند کارآفرینان برای توسعه کارآفرینی، نوآوری و ایجاد اشتغال پایدار را از اهداف برپایی این جشنواره عنوان کرد.