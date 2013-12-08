11 طرح اشتغالزایی جدید در استان مرکزی تصویب شد

ناصر شیخی در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در جمع خبرنگاران افزود: این طرحها شامل سه طرح صنعتی، سه طرح دانش بنیان و 5 طرح اشتغال زایی هستند.

وی ادامه داد: طرحهای صنعتی به منضور بهره گیری از اعتبارات صندوثق توسعه ملی، طرحهای دانش بنیان از محل تفاهم نامه صندوق مهر امام رضا و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با اعتباری معادل 90 میلیون تومان و طرحهای صنعتی با اعتباری معادل 12 میلیارد و500 میلیون تومان می باشد.

شیخی ادامه داد: این طرحها از محل ماده 104 قانون 92 نیز 25 میلیارد ریال اعتبار اشتغال زایی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و هشت میلیارد و 700میلیون ریال به بهزیستی استان مرکزی تعلق گرفت.

عملکرد 30 درصدی بانکها در سال گذشته

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی یاداور شد: مهمترین مصوبه ی این کارگروه تعیین تکلیف سیستم بانکی ظرف 10 روز آینده برای پرداخت تسهیلات اشتغال زایی می باشد.

وی ادامه داد: بانکهای استان در حوزه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در سال گذشته ( 91) 31 درصد و در حوزه مشاغل خانگی 30 درصد به تعهدات خود عمل کردند.