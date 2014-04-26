دانشکده کارآفرینی در کرمان راه اندازی می شود/ برگزاری نهمین دوره جایزه افضلی ‌پور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری نهمین دوره جایزه افضلی‌پور در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: این دوره با حضور پرفسور نوشین استاد تمام دانشگاه انگلستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برنده استانی جایزه افضلی پور باید دو شرط از هفت شرط دریافت این جایزه را داشته باشد، اذعان داشت: چهره ماندگار، پژوهشگر نمونه، استاد تمامی، استاد نمونه کشوری، برنده تحقیقات جشنواره خوارزمی‌، عضویت در یکی از فرهنگستان‌ها و آکادمیک‌های بین‌المللی، برنده جشنواره تحقیقات خوارزمی و دارنده نشان لیاقت رئیس جمهوری از جمله شاخصه ‌های اصلی برای اهدا جایزه مرحوم افضلی پور هستند.

فدایی از تاسیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 52 خبر و ادامه داد: تاکنون 66 هزار نفر از این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیل شده اند.

وی تعداد دانشجویان استان کرمان را 180 هزار نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 15 هزار نفر در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل هستند.

لزوم استفاده از ظرفیت های علمی در بخش صنعت

رئیس دانشگاه باهنر کرمان در ادامه به لزوم تقویت تعامل دانشگاه و صنعت تاکید کرد و افزود: طی سال گذشته 26 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه قرارداد تحقیقاتی داشتند.

وی جایگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان در این خصوص را رضایت بخش ندانست و اذعان داشت: این دانشگاه ظرفیت علمی بالایی دارد که می توان از آن در بخش های صنعتی استان بهره برد.

فدایی با اذعان به این نکته که در تلاش هستیم این جایگاه را به 15 ارتقاء دهیم گفت: در حال حاضر مراجعات صنعت استان کرمان کمتر نیم درصد است.

این مسئول این میزان را در ارتباط با سه واحد صنعتی دانست و اذعان داشت: در نظر داریم در آینده ای نزدیک این آمار را به 60 واحد صنعتی افزایش دهیم.

فدایی همچنین از راه اندازی دانشگاه کارآفرینی در این دانشگاه در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: باید باید کیفیت آموزش در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی افزایش پیدا کند.