پیروزی دالاس مقابل اسپرز در یک بازی نفسگیر/ سومین برد میامی به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست پلی‌آف مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز یکشنبه با برگزاری چهار مسابقه ادامه یافت که در مهمترین دیدار تیم دالاس ماوریکس با حمایت 20 هزار و 636 هوادار خود در سالن "امریکن ایرلاینز سنتر" برابر سن آنتونیو اسپرز 109 بر 108 برنده شد. "مونتا الیس" گارد تیم دالاس با کسب 29 امتیاز ستاره این تیم بود.

شادی درک نوویتزکی و خوزه کالدرون پس از پیروزی ارزشمند دالاس برابر سن آنتونیو

در یکی دیگر از دیدارها تیم میامی هیت با حساب 98 بر 85 از سد میزبان خود شارلوت بابکتس گذشت تا سومین برد متوالی خود را برابر این تیم کسب کند. ایندیانا پیسرز نیز در خانه آتلانتا هاوکس 91 بر 88 برنده شد. اوکلاهما سیتی ثاندرز دیگر مدعی قهرمانی این فصل هم در ممفیس گریزلیز با حساب 92 بر 89 به پیروزی رسید.