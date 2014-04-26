سکوت 23 هزار هوادار ویزاردز برابر شیکاگو بولز/ هوستون برنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای بامداد امروز مرحله پلی‌آف رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA تیم شیکاگو بولز در خانه واشنگتن ویزاردز به پیروزی 100 بر 97 دست یافت. در این بازی که در حضور 23 هزار و 356 تماشاگر برگزار شد "مارک دانلیوی" فوروارد تیم شیکاگو بولز 35 امتیاز، 5 ریباند و 3 پاس منجر به امتیاز کسب کرد و ستاره میدان لقب گرفت. در نقطه مقابل "بردلی بیل" گارد تیم واشنگتن ویزاردز 25 امتیاز گرفت ولی تلاش او کافی نبود تا هواداران پرشمار این تیم در کمال سکوت سالن را ترک کنند.

بیش از 23 هزار تماشاگر بازی تیم‌های واشنگتن ویزاردز و شیکاگو بولز را تماشا کردند

در یکی دیگر از بازی‌ها تیم بروکلین نتس در سالن اختصاصی خود "بارکلیز سنتر" و در حضور 17 هزار و 732 تماشاگر که در میان آنها چهره‌های سرشناس هنری نیز دیده می‌شدند برابر تورنتو رپتورز به پیروزی 102 بر 98 دست یافت. "جو جانسون" فوروارد تیم بروکلین با کسب 29 امتیاز ستاره تیمش بود. در طرف دیگر "دیمار دروزان" گارد تیم تورنتو در مدت 39 دقیقه توانست 30 امتیاز کسب کند.

نمایی از بازی بروکلین نتس و تورنتو رپتورز

آخرین بازی صبح امروز را تیم‌های پورتلند بلیزرز و هوستون راکتس برگزار کردند که این دیدار در پایان وقت‌های اضافی با حساب 121 بر 116 به سود تیم هوستون خاتمه یافت. "جیمز هاردن" گارد تیم هوستون که از سوی هواداران حریف بارها هو شده بود در این بازی 37 امتیاز کسب کرد و پاسخ محکمی به آنها داد.

تصویری از بازی بامداد امروز تیم‌های پورتلند بلیزرز و هوستون راکتس