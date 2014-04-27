مناطق آزاد جزیره فارور كوچك را به "ديزني لند" تبديل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مونسان در بازديد از جزاير فارور كوچك و فارور بزرگ به برنامه هاي اين سازمان براي رونق و آباداني اين جزاير اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه امكان مسكوني شدن اين جزاير وجود نخواهد داشت قصد داريم فارور كوچك را به ديزني لند تبديل كرده و براي فراهم شدن شرايط بهتر جهت جذب گردشگر به اين جزيره و توسعه گردشگري مجوز ساخت چند هتل پنج ستاره براي سرمايه گذاران علاقه مند صادر کنیم.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درخصوص طرح هاي توسعه اي براي جزيره فارور بزرگ اظهارداشت: ساخت يك سد خاكي با هدف ايجاد فضاي سبز و تامين آب شرب از جمله نخستين طرح هاي عمراني در اين منطقه است.

فارور بزرگ از جزیره‌های ایرانی خليج فارس است كه در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ قانون الحاق جزاير هندورابي و فارور كوچك و بزرگ ‌به محدوده منطقه آزاد كيش از سوي دولت ابلاغ شد.

جزیره فارور در شمال جزيره سيري و جنوب غربی بندر لنگه، در نزدیکی ابوموسي و55 كيلومتري جزيره كيش قرار گرفته‌است. فارور از یک توده ارتفاعات آتشفشاني پوشیده شده وبه طور کلی کوهستانی با کوه‌های بلند است. در میان این کوه‌ها دره‌های پردرخت و سبزی وجود دارد. درختان آن گرمسیری است که بلندی این درخت‌ها در برخی نقاط جزیره گاه تا ۱۰ متر می‌رسد.

در ضلع جنوبی جزیره دشت نسبتاً همواری وجود دارد. در این قسمت از جزیره تپه‌های زیرآبی وجود دارد. در منتهی‌الیه کرانهٔ جنوبی جزیره، تپه‌ای در فاصله حدود ۲۰۰ متری از کرانه در زیر آب قرار گرفته که رأس آن به صورت تخته‌سنگی به بلندای مستقیم ۵ متر از آب بیرون زده‌است.

جزیره فارور دارای کانسارهای آهن، سنگ كاربيت، سنگ گرانيت، سنگ‌های سيليس، خاک‌های قرمز و دیگر فلزات است.

جزیره فارور بزرگ یکی از کانون های زیست حیات وحش است و تعداد زیادی از پرندگان از قبیل عقاب ماهی‌گیر، طوطی، چک چک، قمری، چکاوک کاکلی، پرستو، بلبل خرما، چاخ لق، هدهد، دم جنبانک زرد، دم سرخ معمولی، چک چک سرسیاه، زنبورخور معمولی، یاکریم و همچنین پستاندارانی از قبیل یک نوع خارپشت، مارمولک، مار جعفری و حشراتی چون عقرب در آن زندگی می‌کنند. همچنین این جزیره تنها نقطه ایران است که آهوی کوهی در آن زندگی می کند.