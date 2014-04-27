پوستر بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی این پوستر در ابتدای نشست خبری با حضور سیدعباس صالحی؛ معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، امیر مسعود شهرام نیا؛ قائم مقام ریاست نمایشگاه، محمد اله‏‎یاری؛ مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزیر و معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه کتاب تهران، سید مهدی جعفری مدیر کمیته روابط عمومی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

پوستر امسال نمایشگاه کتاب که محسن یوسفی آن را طراحی کرده دارای طرح ساده ‏ای بوده که از 3 کتاب تشکیل شده است. 2 کتاب به نشانه عدد دو و یک کتاب باز شده نیز به شکل عدد 7 در این پوستر وجود دارد که نشانه‎ای برای بیست و هفتمین دوره از نمایشگاه کتاب تهران است.

به گفته سید مهدی جعفری، مدیر کمیته روابط عمومی نمایشگاه کتاب تهران مفهوم اصلی این پوستر آشتی مخاطب با کتاب است و طرح لبخندی که 3 کتاب درون پوستر ایجادکرده ‏اند به همین منظور طراحی شده است.

بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در روزهای 10 تا 20 اردیبهشت 1393 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

