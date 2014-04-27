به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه 7 اردیبهشت با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این نمایشگاه و نیز امیرمسعود شهرام‌نیا و محمد اللهیاری فومنی، قائم مقام و معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه امسال، در محل سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در تهران برگزار شد.

امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام این نمایشگاه از سرعت بالا در تحویل غرفه‌ها به ناشران در این دوره سخن گفت و افزود: تقریباً بی‌سابقه بوده است که 9 روز قبل از شروع نمایشگاه، تحویل غرفه‌ها به ناشران آغاز شود. 4 روز پیش این کار آغاز شده و با اینکه سه روز به شروع نمایشگاه مانده، این کار همچنان ادامه دارد تا ناشران با برنامه‌ریزی بهتری در نمایشگاه حضور یابند.

وی واگذاری بخشی از امور نمایشگاه را هم به تشکل‌های نشر گامی مقدماتی در جهت واسپاری کامل این رویداد مهم فرهنگی به آنها در سال‌های آتی عنوان کرد.

شهرام‌نیا در پاسخ به سوالی درباره حضور روسای نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی حوزه کتاب نیز گفت: مسئولانی از نمایشگاه کتاب فرانکفورت در نمایشگاه امسال کتاب تهران حضور خواهند داشت. همچنین احتمال حضور رئیس نمایشگاه کتاب پاریس نیز وجود دارد. رئیس نمایشگاه کتاب تونس هم قطعاً در این نمایشگاه حضور دارد.

در این نشست خبری همچنین محمد اللهیاری فومنی معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در سخنانی از میزان فعالیت شوراهای برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، ارتباطات و کارشناسی در این دوره سخن گفت و از نهادها و سازمان‌هایی هم که برای برگزاری این نمایشگاه با ستاد اجرایی همکاری کرده‌اند، تقدیر کرد.

عرضه 266 هزار و 429 کتاب داخلی و 132 هزار عنوان کتاب خارجی در نمایشگاه امسال

همچنین به گفته معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه امسال کتاب تهران، امسال 2330 ناشر داخلی شامل 1296 ناشر در بخش عمومی (شبستان)، 623 ناشر در بخش دانشگاهی، 283 ناشر در بخش کودک و نوجوان و 128 ناشر در بخش آموزشی حضور دارند که 266 هزار و 429 عنوان کتاب را در نمایشگاه عرضه می‌کنند. در بخش ناشران خارجی هم 107 هزار عنوان کتاب لاتین و 25 هزار عنوان کتاب عربی که 15 درصد از همه این کتاب‌ها چاپ سال‌های 2013 و 2014 بوده، عرضه خواهد شد.

وی به همکاری گمرک کل کشور با نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و افزود: امسال گمرک ایران در یک همکاری خوب با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، نرخ ورودی کتاب با به کشور به ازاء هر کیلو 6 دلار به هر کیلو یک دلار کاهش داد. امسال همچنین اجاره بهای غرفه در بخش ناشران بین‌الملل با ناشران داخلی یکسان است.

الهیاری از کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ژاپن، ونزوئلا، مکزیک، روسیه، قطر، عمان و چین به عنوان تعداد از کشورهایی که در سالن کشورهای نمایشگاه حضور خواهند داشت، نام برد.

همچنین به گفته اللهیاری امسال کمیته انتخاب غرفه برتر و ناشر برتر مجزا از هم فعالیت می‌کنند و ناشر برتر در افتتاحیه و غرفه‌های برتر هم در اختتامیه معرفی می‌شوند. به علاوه امسال تعداد 1000 چرخ دستی برای تسهیل در جابجایی کتاب‌ها برای بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است. همچنین شب گذشته یک واگن قطار به ظرفیت 48 نفر برای جابجایی بازدیدکنندگان در مصلی مستقر شده است. امسال همچنین شاهد فعالیت سالن خلیج فارس و سالن چاپ در نمایشگاه خواهیم بود.

تحویل کارت خرید کتاب به 237 هزار دانشجو از امروز

معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه همچنین با بیان اینکه 237 هزار نفر از دانشجویان برای دریافت بن کارت‌های خرید کتاب ثبت نام کرده‌اند گفت: این بن کارتها همگی به نام افراد صادر شده و آنها می‌توانند از امروز با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرات در سراسر کشور، نسبت به تحویل گرفتن کارتهایشان جهت خرید کتاب از نمایشگاه اقدام کنند.

اللهیاری در پاسخ به سوالی درباره علت حذف یارانه بخش ارزی گفت: این یارانه از دوره هفدهم به بعد به تدریج کاسته شد و امسال هم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان یارانه مربوطه را حذف کردند.

معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه کتاب تهران درباره فعالیت کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه هم یادآور شد: فعالیت این کمیته عمدتاً در بخش بین‌الملل نمایشگاه است و طبیعی است که باید ضابطه معین شده و نه سلیقه افراد در این خصوص اعمال شود که مبادا کتابی که در آن نام خلیج فارس جعل شده یا کتابی که در آن به تمامیت ارضی ایران خدشه زده و وحدت ملی ما را هدف قرار داده است، عرضه شود. در بخش ناشران داخلی هم کتاب‌هایی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و محدودیت‌های مربوط به نمایشگاه از جمله در خصوص سال انتشار را رعایت کرده باشند، قابل عرضه هستند.

نحوه تخصیص غرفه به ناشران در نمایشگاه امسال

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چرا در خصوص نحوه تخصیص غرفه به ناشران، عدالت رعایت نشده است چرا که ما شاهد این مسئله هستیم که ناشری 70 عنوان کتاب مننتشر کرده اما به او 12 متر جا داده شده در حالی که ناشری هم داریم که 20 کتاب منتشر کرده اما 18 متر غرفه دارد، گفت: این مسئله کاملاً درست است و من هم می‌پذیرم که هستند ناشرانی که با توجه به تعداد عناوین و کیفیت کتاب‌هایشان 30 متر جا برای آنها بسیار کم است با این وجود ما تلاش کردیم در فضای محدودی که در مصلی هست، به همه تقاضاها پاسخ مثبت بدهیم اما واقعاً نمی‌شد همه آنها را جا بدهیم. ضمن ایکه روال این جانمایی هم به ترتیب حروف الفبا بوده است. البته کار تخصیص غرفه‌ها و فضاها به ناشران همگی توسط تشکل‌های نشر صورت گرفته است.

ادامه دارد...