شيار 143 يك نگاه انساني به مادران و زنان چشم انتظار است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس آبيار، عصر امروز در مراسم اكران فيلم شيار 143 در سينما تك يزد با حضور عوامل اين فيلم اظهار داشت: انتظار يك موضوع جهاني است و شيار 143 نيز دلتنگي و چشم انتظاري را به دور از كليشه هاي رايج در سينما به ويژه فيلم هاي جنگي به تصوير كشيده است.

وي بيان كرد: شيار 143 كه روايت زندگي مادر شهيد محمدجعفر رضايي است، حكايت بسياري از مادراني است كه سالها عمر خود را در انتظار و دلتنگي فرزندانشان به سر برده اند.

هدف فيلم را شهدا مشخص كرده اند

آبيار تاكيد كرد: شيار 143 براي من تنها يك فيلم نيست بلكه يك انديشه است كه من فكر مي كنم هدف آن را شهدا مشخص كرده اند.

وي بيان كرد: آنچه سبب استقبال مردم از اين فيلم شد، دوري جستن اين فيلم از كليشه ها بود و استقبال مردم نيز سبب شده تا بسياري عليه آن موج ايجاد كنند.

تهيه كننده شيار 143 نيز عنوان كرد: شيار 143 نتيجه موفقيت مادران معظم شهداست كه سختي هاي جنگ را به جان خريدند و انعكاس آن نيز استقبال مردم از اين فيلم است.

محمدحسين قاسمي ضمن قدرداني از توجه هنرمندان به ويژه هنرمندان حوزه هنري يزد به شيار 143 بيان كرد: اگر قرار است تقديري هم صورت گيرد، بايد از مادران و پدران شهدا تقدير شود.

تقدير اصلي بايد از والدين شهدا شود

وي بيان كرد: خوشحالم از اينكه هرگاه در مراسمي از عوامل اين فيلم تقدير شده، از والدين شهدا نيز تقديري به عمل آمده است.

در اين مراسم از مادر شهيد جاويدالاثر محمدحسين قنادزاده نيز به نيابت از تمامي مادران شهدا با اهداي گل و لوح تقدير تجليل شد.

كارگردان و تهيه كننده شيار 143 نيز به سئوالات كارشناسان، هنرمندان و تماشاگران اين فيلم پاسخ دادند.

شیار 143 در سی و دومین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، سیمرغ بخش آرای مردمی جشنواره و جایزه ویژه هیأت داوران را دریافت کرده است.