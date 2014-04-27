به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی چگونگی برگزاری دیدار نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه با حضور مسئولان دو تیم مهرام و پتروشیمی که فینالیست مسابقات امسال هستند، برگزار شد. در این جلسه برگزاری دیدار نهایی به صورت 4 از 7 به تصویب رسید.

بر این اساس فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از 11 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. ضمن اینکه به خاطر صدرنشینی تیم بسکتبال پتروشیمی در مرحله مقدماتی، این باشگاه در دو بازی اول میزبان خواهد بود.

دیدار رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور میان دو تیم ذوب آهن و دانشگاه آزاد نیز به صورت 2 از 3 برگزار خواهد شد. رقابت این دو تیم در این مرحله نیز از یازدهم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.