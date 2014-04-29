انتشار 100 کتاب تازه نشر ویدا در ژانرهای کارآگاهی، طنز و فانتزی

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ویدا با اجرای طرح «کتابباران» با بیش از 100 عنوان کتاب چاپ اول در قالب رمان و داستان در ژانرهای فانتزی، کارآگاهی و طنز در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران حضور خواهد داشت. این ناشر همچنین 60 عنوان کتاب تجدید چاپی را نیز در نمایشگاه عرضه خواهد کرد.
شعار این ناشر در نمایشگاه امسال، «پنجاه درصد از خرید خود را کتاب هدیه بگیرید» است که در قالب طرح «کتابباران»، به تمامی خریداران امکان میدهد که به ازای هر میزان خرید کتاب، به اندازه نیمی از مبلغ کل خرید را، به عنوان هدیه از تازههای کتاب این نشر انتخاب و دریافت کنند.
این طرح که اعلام شده در راستای حمایت از افراد کتابخوان نوجوانان و دانشآموزان اجرا میشود، در هر دو غرفه این نشر در سالن کودک و نوجوان و بزرگسال اجرا میشود. بر اساس آخرین اعلام مسوولان این نشر، مجموعه «رمانخوانهای حرفهای بخوانند» که شامل کتابهایی است که جایزههای جهانی معتبر را کسب کردهاند، یکی از تازهترین مجموعههای چندجلدی است که این ناشر در نمایشگاه عرضه میکند.
«تپانچه»، «استوارت هورتن»، «تغیر کوچک»، «بیراهه پرماجرای ایمی و راجر»، «مرگستیز»، «سرگردان روی دریای بیکران»، «مادربزرگ گانگستر» و... رمانهایی هستند که با ترجمه شهلا انتظاریان و آنیتا یارمحمدی و جمعی دیگر از مترجمان بهنام در نمایشگاه کتاب امسال عرضه میشوند. از مجموعه «نغمه آتش و یخ» (بازی تاج و تخت) جلدهای سوم و چهارم از 9 مجلد به همت رویا خادمالرضا ترجمه شده که در این ایام رونمایی میشوند. در همینحال «مدرسه عهد بوق» مجموعه 12جلدی آر ال استاین است که مسعود ملکیاری آن را ترجمه کرده است. این مجموعه در ژانر طنز از نویسندهای است که پیش از این، آثار دیگرش در ژانر وحشت و کارآگاهی در ایران منتشر شده بود.
نشر ویدا در ژانر کارآگاهی و معمایی نیز چندین مجموعه را برای عرضه در نمایشگاه روانه بازار کتاب میکند. سیمین تاجالدینی 8 جلد از مجموعهداستانهای آگاتا کریستی را ترجمه کرده که در نمایشگاه عرضه میشود.
همچنین 11 جلد از مجموعه اول «سی و نه سرنج» و 6 جلد از مجموعه جدید این سری در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد. هر جلد از این مجموعه را یکی از نویسندگان صاحبسبک معمایینویس جهان به رشته تحریر درآورده است. مجموعه کارآگاهی داستانهای «الری کویین» نیز به همت مترجمانی چون بیتا ابراهیمی، شیما حسینی، عاطفه احمدی و... در نمایشگاه کتاب برای علاقهمندان رونمایی میشود. همچنین یک مجموعه کارآگاهی از کارولین کین بر اساس شخصیت «نانسی درو» نیز در 6 جلد منتشر شده که در غرفه نشر ویدا در دسترس است.
«افسانههای دخترون ایرونی» مجموعهای است که در هر عنوان آن، داستان یکی از شخصیتهای دختر افسانههای ایرانی به صورت شعر روایت شده است. «دختر انار»، «عروسک سنگ صبور»، «چلگیس و حسن کچل» و «ماهپیشونی»، برخی از این عناوین هستند که توسط بهاره نیرومندفرد منظوم شدهاند. کتابهای این مجموعه نیز برای عرضه در نمایشگاه چاپ شدهاند.
مجموعه «جهان صفحه» اثر تری پرچت با 3 جلد، یکی دیگر از آثار این ناشر در نمایشگاه خواهد بود. این نویسنده در این مجموعه، فانتزیهای کلاسیک را با زبانی طنز نوشته که محمد حسینیمقدم آنها را به فارسی برگردانده است. مجموعه 3 جلدی طنز کرکی کسل با ترجمه آنیتا یارمحمدی نیز شامل رمانهای نوجوان در ژانر فانتزی و با زبانی طنز است که در این دوره از نمایشگاه برای اولینبار عرضه میشود. بر این اساس، 2 جلد دیگر از مجموعه «دساستاکر» اثر سیمون ار گیرین با نامهای «شورش و نبرد» با ترجمه عاطفه احمدی و آرزو احمی در کنار 7 جلد از مجموعه «دایره وحشت» با ترجمه سیمین تاجالدینی از دیگر تازههای نشر ویدا در نمایشگاه کتاب هستند.
«کتاب وحشت» عنوان سری اول یک مجموعه 13 داستانی از 13 نویسنده برتر در ژانر وحشت و ترس است که با ترجمه سید مصطفی رضیئی منتشر شده است. همچنین در همین ژانر، جلد اول از مجموعه «شکارچیان شبح» به تازگی توسط علی مصلح حیدرزاده از سیمون آر گرین ترجمه و چاپ شده است. همچنین 7 جلد از مجموعه «چگونه اژدهای خود را تربیت کنید» نوشته کرسیدا کاول به همت بیتا ابراهیمی، محمد حسینیمقدم، شکیبا محبعلی و سمانه مولایی در ژانر داستان فانتزی ترجمه شده که در نمایشگاه کتاب امسال به مخاطبان عرضه خواهد شد.
مجموعه «باشگاه استقامت» اثر دیوید بالداچی، مجموعهای از رمانهای ایرانی برای نوجوانان و مجموعه 10 جلدی «قصههای شب یلدا» از دیگر تازههای این انتشارات هستند. این نشر همچنین در ایام برگزاری نمایشگاه، با اختصاص هر روز به یک ژانر خاص، برنامههای دیدار با مولفان و مترجمان را در کنار مراسم رونمایی از تازهترین آثارش برگزار میکند.
نشر ویدا امسال در غرفه 71 سالن 22 کودک و نوجوان و در بخش بزرگسال، در غرفه 71 راهروی 31 حضور دارد.
نظر شما