به گزارش خبرنگار مهر مجموعه 6 جلدی مانیا که داستان هایی چون «مانیا ملکه مورچه ها شد» «روزی که مانیا پادشاه شد» «روزی که مانیا مهربان شد» «روزی که مانیا دکتر شد» «روزی که مانیا نقاش شد» و «روزی که مانیا گم شد» را در بر می گیرد نخستین مجموعه کتاب زنده است که در اختیار کودکان قرار می گیرد.

حدیث لزرغلامی نویسنده و از مدیران نشر چکه در پاسخ به اینکه کتاب زنده باید چه ویژگی هایی داشته باشد گفت: منظور از کتاب زنده برخلاف کتاب های سنتی اثری است که از طریق ابزارهای هوشمند به کودک اجازه می دهد در فرآیند قصه شرکت کند برای مثال مجموعه مانیا با سی دی همراه شده که این سی دی در کامپیوتر، تبلت و گوشی موبایل قابل خوانده شدن و اجراست و بچه ها می توانند آنگونه که دوست دارند کتاب را بخوانند و حتی در نوشتن داستان نقش داشته باشند.

او رفتن به سمت کتاب های متفاوت در حوزه نشر را کار دشواری دانست و افزود: گرچه شکستن قالب های متعارف کار ساده ای نیست اما ظاهر کتاب باید برای بچه هایی که با شکل های مختلف کتاب آشنا هستند جذاب باشد وگرنه نمی توان به علاقمند کردن بچه ها به کتاب و کتابخوانی امیدوار بود آن هم در روزگاری که بازی های یارانه ای بوی سبقت را از کتاب ربوده اند.

لزرغلامی با اشاره به اهمیت کتاب سازی گفت: ناشران ما باید از حضور گرافیست ها و مدیران هنری خوب بهره ببرند و نمونه های خارجی را ببینند. از سوی دیگر با روحیه و ذهنیت کودک و نوجوان امروز آشنا شوند.

مجموعه مانیا نوشته عزرا جوزداتی از سوی نشر چکه منتشر شده همچنین این ناشر براساس مجموعه مانیا یک مسابقه تبلتی به اسم «مگس کشان شکرستان» برگزار می کند و به خردسالان و کودکانی که برنده می شوند کتاب جایزه می دهد.