چند گونه پرنده برای نخستین بار به سد دوش بناب کوچ کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، صیاد لطفی ظهر روز شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سد دوش در شهرستان بناب دارای اکوسیستم خاصی برای پذیرش گونه‌های مختلف پرندگان است.

وی در همین راستا ابراز داشت: برای نخستین بار چندین گونه از پرندگان به علت آب و هوای مطلوب، این سد را برای تابستان گذرانی و تخم ریزی انتخاب کرده‌اند.

وی همچنین از کوچ حواصیل، مرغ ماهی‌خوار، خوتکا، سرطلایی و لک لک به این سد خبر داد و خاطرنشان کرد: شکار انواع پرندگان و موجودات در فصل تخم‌ریزی ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بناب از مردم خواست برای افزایش جمعیت گونه‌های مختلف پرندگان در این سد، ضمن تماشای زیبایی‌های این سد با پرندگان مهاجر برخورد زیست محیطی مناسبی داشته باشند تا در سال‌های آتی شاهد حضور تعداد بیشتری از پرندگان مهاجر در این کمپ گردشگری باشیم.

سد خاکی دوش در شمال شرقی شهرستان بناب واقع و بر روی رودخانه«چوان چای» ساخته شده است و ساخت این سد خاکی ضمن ایجاد اشتغال، از کوچ روستانشینان جلوگیری کرده و علاوه بر آن، محل مناسبی برای گردش و تفریح گردشگران به وجود آورده است