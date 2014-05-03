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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۲۲

مقام سازمان ملل:

خشونت‌ های فرقه‌ ای در سودان در حال تبدیل شدن به نسل‌ کشی است

خشونت‌ های فرقه‌ ای در سودان در حال تبدیل شدن به نسل‌ کشی است

هشدار آمریکا درباره احتمال حمله تروریستی در نیجریه و افزایش خشونت‌ های فرقه‌ ای در سودان از جمله تحولات آفریقا به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشتیدپرس گزارش داد که در پی انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در ابوجا و کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 66 فرد دیگر، سفارت آمریکا درباره احتمال انجام حمله تروریستی توسط افراط‌یون در هتل شرایتون در شهر لاگوس پایتخت تجاری نیجریه هشدار داد.

خبر دیگر اینکه یک مقام ارشد در سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ قدرت سالوا کر رئیس جمهور و ریک ماکار حامیان معاون برکنار شده وی هشدار داد که خشونت‌ های فرقه‌ ای در سودان در حال تبدیل شدن به نسل‌ کشی است.

کد مطلب 2283879

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