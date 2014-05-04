ایران به استرالیا هم رحم نکرد/ تیم ملی به عنوان صدرنشین صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا از ساعت 13:30 امروز یکشنبه در شهر هوشیمینه ویتنام به مصاف تیم استرالیا رفت که این بازی با نتیجه پر گل 8 بر یک به سود ایران به پایان رسید.

در این مسابقه حسین طیبی (سه بار در دقایق یک، 8 و 11 )، محمد طاهری (دو بار در دقایق 5 و 29) ، علیرضا وفایی ( 15)، شفیعی ( 16) و احمد اسماعیل پور (28) برای ایران گلزنی کردند.

ایران پیش از این موفق شده بود برابر اندونزی و چین هم به برتری برسد. تیم ملی با برتری برابر استرالیا با کسب حداکثر امتیاز و با قاطعیت به عنوان تیم صدرنشین گروه دوم به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملت‌های ویتنام صعود کرد. استرالیا هم بعد از ایران به عنوان تیم دوم از این گروه به مرحله بعد رسید.

به این ترتیب ایران در مرحله بعدی به مصاف تیم دوم از گروه اول که به احتمال زیاد تیم عراق است، خواهد رفت. مسابقات مرحله یک چهارم نهایی روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.