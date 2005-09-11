چين دعوت پاپ از چهار اسقف كاتوليك اين كشور را محكوم كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهرگ، پكن از سال 1951 تا كنون ، دوسال پس از اينكه دولت كمونيست دراين كشور قدرت را در دست گرفت روابط ديپلماتيك خود را با واتيكان قطع كرد و اظهار داشت كه اين روابط پيش از آنكه واتيكان رابطه خود را با تايوان به قطع كرده از سر گرفته نمي شود.

پاپ بنديكت از چهار اسقف كاتوليك چين كه سه نفر از آنها از كليساي دولتي چين و يك نفر از كليساي زيرزميني بوده براي شركت در جلسه شوراي كليساي كاتوليك دعوت كرده بود.

خبرگزاري چيني شينهوا اواخر روز گذشته به نقل از يك سخنگوي كليساي كاتوليك دولتي چين نوشت: اين دعوت برخلاف خواست اصلي پاپ صورت گرفته و هيچ احترامي براي 5 ميليون كاتوليك چين، اسقفهاي، شوراي اسقفهاي كاتوليك چين و انجمن كاتوليكهاي ميهن دوست چيني و گروههاي داراي قدرت تصميم گيري در در دو گروه كاتوليك چيني قائل نشده است.

انجمن كاتوليكهاي ميهن دوست چيني يك كليسا دولتي محسوب مي شود. كليساهاي دولتي چين پاپ را در مورد انتصاب اسقفها به رسميت نمي شناسد و خود اقدام به چنين عمل مي كنند. ديگر كاتوليكهايي كه به پاپ وفادار هستند در كليساهاي زيرزميني چين به انجام فرايض و فعاليتهاي خود مي پردازند.

اين سخنگو افزود: اگر مقر پاپ صميمانه قصد بهبود روابط ميان واتيكان و چين را داشته بايد اقدامات حقيقي صورت مي داد تا اينكه مرزهاي جديدي را مشخص كند.

اين چهار اسقف آنتوني لي دوان از شهر شيان، آلوسيس جين لاكسان از شهر شانگهاي، لوگ لي جينگفنگ، جوزف وي جينگي هستند.

واتيكان تاكنون مكرراً چين را متهم به نقض حقوق بشر كرده و دولت پكن را به دليل سركوبي ديني مورد انتقاد قرار داده است.

براساس گزارش رويترز پاپ بنديكت پس از انتخاب شدن به عنوان پاپ ابراز اميدواري كرد بتواند روابط ديپلماتيك با كشورهايي را كه با واتيكان رابطه ندارند از سرگيرد. ناظران اين امر را به عنوان اشاره واضع به چين توصيف كردند چرا كه اين كشور تنها قدرت حائز اهميتي است كه پاپ را به رسميت نمي شناسد.