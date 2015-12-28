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۷ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

با حکم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی؛

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی تغییر کرد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی تغییر کرد

بجنورد - محمد سرفراز رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با صدور حکمی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی امیر هوشنگ آذر دشتی جانشین احمد مهدوی شد.

برپایه این خبر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید صدا و سیمای استان، دقایقی قبل بدون حضور خبرنگاران و با حضور حجت الاسلام موسوی مقدم معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیما، قائم مقام نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی و جمعی از مدیران بخش‌های مختلف صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی در سالن آمفی تئاتر سرپرستی شعب بانک ملی خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ آذردشتی پنجمین مدیرصدا و سیمای مرکز خراسان شمای پس از راه اندازی این مرکز در این استان است.

از بدو راه اندازی این مرکز در خراسان شمالی ابراهیم کوهستانی، سید حسین محمودزاده، قنبرعلی مهدوی و احمد مهدوی مدیریت صدا و سیمای مرکز این استان را بر عهده داشته‌اند.

خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان بیش از ۹۱۷ هزار نفر جمعیت دارد.

 

کد مطلب 3011488

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