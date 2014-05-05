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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۱۳

تا پایان سال 2016؛

روسیه 36 فروند جنگنده به سوریه تحویل می دهد

روسیه 36 فروند جنگنده به سوریه تحویل می دهد

یک روزنامه روسی از ارسال جنگنده روسی از نوع "یاک -130" به سوریه تا پایان سال 2014 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کومرسانت، روسیه در نظر دارد اولین محموله از جنگنده های "یاک-130" را تا پایان سال 2014 میلادی، به سوریه تحویل دهد.

این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به شرکت روسی تسلیحات جنگی "روس ابارون اکسپورت"  اعلام کرد که دمشق تا پایان سال جاری 9 فروند جنگنده  را از روسیه تحویل می گیرد و در سالهای  2015 و 2016 نیز 12 و 15 فروند جنگنده از همین نوع از روسیه نحویل خواهد گرفت.

به موجب قراردادی که در دسامبر سال 2011 میان سوریه و روسیه منعقد شد، مسکو متعهد شد که 36 فروند جنگنده از نوع یاک 130 را به دمشق تحویل دهد. مسکو پیش تر اعلام کرده بود که  تسلیحاتی که به سوریه ارسال کرده تنها محدود به تسلیحات دفاعی است و  امکان استفاده از این تسلیحات در زمینه جنگ داخلی در این کشور وجود ندارد.

کد مطلب 2285618

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