اشک های لیورپولی ها در شب تساوی با کریستال پالاس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم لیورپول در این بازی در دقیقه 18 با گل "جان آلن" پیش افتاد. "دانیل استوریج" در دقیقه 53 گل دوم لیورپول را به ثمر رساند و "لوییس سوارز" دو دقیقه بعد نتیجه را سه بر صفر کرد.

این نتیجه می توانست فشار روانی را بر روی تیم منچسترسیتی در راه رقابت برای کسب عنوان قهرمانی افزایش دهد. اما این پایان کار نبود. لیورپول از دقیقه 79 تا 88 یعنی ظرف 9 دقیقه 3 گل دریافت کرد.

"دیمین دلانی" در دقیقه 79 بازی را سه بر یک کرد و پس از آن "دوایت گایل" دو بار در دقایق 81 و 88 برای تیم میزبان گل زد.

لیورپول اگرچه با این تساوی به صدر جدول رده بندی رقابتها صعود کرد اما اشک های بازیکنان این تیم پیشاپیش حکایت از وداع با جام قهرمانی رقابتهای این فصل داشت.