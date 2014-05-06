بن کارت انجمن نویسندگان تا 50 درصد شارژ می شود

محسن هجری دبیر و سخنگوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنها 50 درصد از بن کارت الکترونیک خرید کتاب برای اعضای این انجمن شارژ می شود گفت: پیش از شروع نمایشگاه کتاب انجمن نویسندگان کودک نامه ای را تنظیم کرد و در اختیار معاونت فرهنگی وزارت ارشاد گذاشت حالا پس از گذشت 6 روز از نمایشگاه معاونت فرهنگی اعلام کرده است تنها 50 درصد بن کارت ها با اعضای انجمن شارژ می شود به این معنی که برای دریافت بن کارت صد هزار تومانی اعضای انجمن باید 50 هزار تومان را خود تامین کنند.

به گفته این نویسنده کودک و نوجوان سال گذشته نیز وزارت ارشاد تنها می خواست 20 درصد از بن کارت الکترونیک خرید کتاب را شارژ کند و 80 درصد باقی را خود اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بپردازند و این بی احترامی به نویسندگان و دیگر پدیدآوردگان کتاب است.

کارت الکترونیک خرید کتاب یکی از انواع کارت های بانکی در سال 1386 و در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان به کتاب در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی، مراکز آموزش عالی و موسسات فرهنگی می توانند با انعقاد قرارداد واگذاری (فروش) از این بن کارت های الکترونیک خرید کتاب استفاده کنند.

اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز از زمانی که محسن پرویز معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده داشت تا سال گذشته هر سال از این بن کارت های الکترونیک که به مبلغ صد هزار تومان شارژ می شد استفاده می کردند اما سال گذشته قرار شد که 80 درصد این مبلغ و امسال 50 درصد آن را، خود تامین کنند.