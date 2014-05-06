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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

فیفا پاسخ استعلام باشگاه پرسپولیس را داد/ پرونده وینگادا و کاروالیو بسته شد

فیفا پاسخ استعلام باشگاه پرسپولیس را داد/ پرونده وینگادا و کاروالیو بسته شد

فیفا با ارسال دو نامه جداگانه درباره پرونده‌های وینگادا و کاروالیو ضمن تشکر از اقدام باشگاه در پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی، از بسته شدن کامل این دو پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنابر اعلام امیر علی حسینی مدیر روابط بین‌الملل باشگاه، امروز چهارشنبه از طریق فدراسیون فوتبال نامه‌های جداگانه‌ای از فیفا به باشگاه پرسپولیس رسید که در جریان آنها ضمن تشکر از پیگیری فدراسیون فوتبال و اقدام باشگاه نسبت به پرداخت هزینه‌های دادرسی پرونده‌های وینگادا و کاروالیو از دریافت مبالغ واریز شده و بسته شدن کامل این دو پرونده خبر داد.

علیرضا رحیمی مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس ساعاتی پس از انتخاب به عنوان مدیر عامل باشگاه در جلسه هیات مدیره موضوع پرونده مطالبات فیفا بابت حق‌الزحمه دادرسی شکایت وینگاد و کاروالیو را مطرح کرده و بر لزوم بسته شدن این پرونده و جلوگیری از خطر کسر امتیاز یا سقوط به دسته پائین‌تر بر پرداخت حق‌الزحمه فیفا بابت دادرسی پرونده‌ها و همچنین باقیمانده مطالبات کاروالیو تاکید کرد.

در پی تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره و پیگیری‌های علیرضا رحیمی، مبالغ اعلام شده از سوی فیفا در اسرع وقت پرداخت گردید و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس برای اطیمنان خاطر از واریز وجوه به حساب فیفا با ارسال نامه‌ای به مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال خواستار کسب استعلام از فدراسیون بین‌المللی فوتبال و تائیدیه رسمی فیفا مبنی بر دریافت وجوه واریزی از سوی باشگاه پرسپولیس شد و امروز نیز فدراسیون فوتبال تائیدیه کتبی و رسمی فیفا مبنی بر بسته شدن این پرونده را به باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال اعلام کرد.

کد مطلب 2286455

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