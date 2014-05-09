به گزارش خبرگزاری مهر، این قرص حاوی ترکیبی از داروهاست که به بهبود چشمگیر در فشار خون و سطح کلسترول منجر می شود.

محققان می گویند این قرص ظرفیت قابل توجهی در بهبود سلامت جهانی دارد.

دانشمندان موسسه سلامت جهانی جورج در سیدنی استرالیا می گویند این قرص چندگانه ارزان حاوی ترکیبی از داروهای رایج کاهنده فشار خون و کلسترول است.

این قرص همچنین حاوی آسپرین است و تمامی این داروها به پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی کمک می کند.

آنها می گویند مصرف قرص چندگانه برای بیمارانی که از نظر سکته قلبی و مغزی پر خطر محسوب می شوند نسبت به داروهای متعدد کنونی راحت تر خواهد بود.

وقتی تعداد داروهای مصرفی طی روز افزایش می یابد، بسیاری از بیماران دارو را به طور درست مصرف نمی کنند و بیشتر تمایل دارند روزانه یک یا دو قرص بخورند.

از این رو این قرص می تواند به طور چشمگیری خطر بروز سکته قلبی و مغزی کشنده را کاهش دهد.

محققان پروژه ساخت این قرص که "قرص منفرد از بین برنده وقایع قلبی و عروقی" (SPACE) نام دارد، از داده های سه هزار و 140 بیمار یا عوامل خطر این بیماری در اروپا، هند و استرالیا استفاده کردند.

بررسی ها نشان می دهد که مصرف این دارو پس از12 ماه، فشار خون و میزان کلسترول این بیماران را بهبود بخشد.

بیماری های قلبی و عروقی عامل شماره یک مرگ و میر جهانی هستند و سالانه 17.3 میلیون نفر را به کام مرگ می کشانند.