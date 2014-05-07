الهلال عربستان مقابل بنیادکار ازبکستان به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، الهلال عربستان در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی در ورزشگاه جار شهر تاشکند موفق شد با یک گل از سد میزبان خود بگذرد. تک گل بازی را "سالم الدوساری" در دقیقه 38 وارد دروازه بنیادکار کرد.

کاوازاکی فرونتال ژاپن در زمین خود با نتیجه 3 بر 2 مقابل اف سی سئول، نایب قهرمانی دوره قبل این رقابتها، تن به شکست داد. "یو کوبایاشی" (49) و "رناتو" (61 - پنالتی) برای کاوازاکی گل زدند و گل های تیم میهمان را هم "سرخیو آریل اسکودرو" (51) ، "چی - وو کیم" (83) و "یون ال - لوک" (90) به ثمر رساندند.

سانفرس هیروشیمای ژاپن هم با حساب 3 بر یک میهمان خود وسترن سیدنی واندررز استرالیا را شکست داد. "ایشی هارا" در دقایق 51 و 65 و "شیباساکی" (90) گل های سانفرس را به ثمر رساندند و تک گل وسترن سیدنی واندررز از سوی "یوریچ" (78 - پنالتی) به ثمر رسید.

فولاد ایران در همین چارچوب از ساعت 20:30 امشب در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه با السد قطر دیدار خواهد کرد.