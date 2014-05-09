با تولید 900 هزار تنی؛ صادرات سیمان بجنورد 2.5 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل کارخانه سیمان بجنورد گفت: میزان صادرات سیمان بجنورد به خارج کشور در سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن ۲٫۵ برابر رشد داشته است.

مجید خام وردی افزود: ارزش صادرات سیمان بجنورد به خارج از کشور در سال قبل ۱۸ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار بوده است.

وی اضافه کرد: برنامه این واحد صنعتی برای صدور سیمان به خارج کشور در سال ۹۳ حدود ۵۵۰ هزار تن است که زمینه های لازم برای تحقق این برنامه فراهم شده است.

خام وردی گفت: هم اکنون روزانه دو هزار تن سیمان در این واحد صنعتی تولید می شود که با تکمیل طرح توسعه، در مرحله نخست روزانه ۸۰۰ هزار تن به تولیدات واحد صنعتی سیمان بجنورد افزوده می شود.

وی افزود: پارسال حدود ۹۰۰ هزار تن سیمان در این واحد صنعتی تولید شد که برای سال جاری برنامه تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل کارخانه سیمان بجنورد تصریح کرد: در صورت تحقق این برنامه میزان تولید سیمان در واحد صنعتی سیمان بجنورد در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود دو برابر رشد خواهد داشت.

وقوع سیلاب به مناطقی از شهرستان بجنورد خسارت زد

مدیر راهداری راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: بارش باران و وقوع سیلاب طی شب گذشته در شهرستان بجنورد به مناطقی از این شهرستان خسارت زد.

به گزارش نسیم نیوز، محمد مشتری در این رابطه افزود: وقوع سیلاب در منطقه سیساب، قاضی، پیش قلعه، کارخانه سیمان و محور چناران طی شب گذشته بیشترین خسارات وارده را در برداشت.

وی اظهار داشت: همچنین سیلاب به مناطقی از مسیر " گلپان" به سمت جوین نیز خسارت وارد آورد.

مشتری تصریح کرد: در همین رابطه نیروهای راهداری با استفاده از دو دستگاه ماشین آالات سنگین و تعدادی خودروهای سبک در مسیر حاضر شده و اقدام به راهنمایی مسافرین و پاک سازی جاده کردند تا مشکلی برای رانندگان عبوری به وجود نیاید.

وی گفت: این در حالی است که بارش باران طی هفته جاری در استان باعث وقوع چندین سیلاب در استان و وارد آوردن خسارت به ابنیه فنی و رویه راه ها شده است.

افتتاح 25 کلاس هوشمند در مدارس بجنورد

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بجنورد از افتتاح 25 کلاس هوشمند همزمان در مدارس شهرستان بجنورد خبرداد.

محمد رضا معنوی افزود: این کلاسها به صورت نمادین در آموزشگاه شهید رجایی و حاج سپاسی بجنورد به صورت آنلاین افتتاح شد.

وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی در عرصه آموزشی اجتناب ناپذیر است اظهار داشت: این فناوری می تواند ضمن تسریع در امر آموزش موجب انتقال بهتر مفاهیم به دانش آموزان شود.

معنوی در ادامه بیان داشت: در عصر حاضر مدارس نیازمند بهره گیری از امکانات و تکنولوژی های جدیدی هستند و بنابراین باید تلاش کنیم تا در کلاس درس از ابزار های سنتی آرام ارام فاصله گرفته و به سوی هوشمندسازی حرکت کنیم.

گفتنی است : برای راه اندازی هر کلاس هوشمند، بالغ بر چهل و پنج میلیون ریال با مشارکت آموزش و پرورش و مدارس شهرستان هزینه شده است.