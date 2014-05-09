سالن خالی منتظر جشن قهرمانی پتروشیمی/ ماهشهریها پشت درهای بسته در انتظار برد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تيم بسکتبال پتروشيمي بندر امام در حالي امروز ميزبان پنجمين بازي فينال ليگ برتر مقابل مهرام است که تماشاگران ماهشهری حق ورود به سالن را ندارند. طبق حکم کميته انضباطي فدراسيون بسکتبال، تيم پتروشيمي بندر امام به خاطر تخلفات عديده تماشاگران که منجر به قطع مسابقه و پرتاب آجر، سنج، طبل و ساير اشياء به داخل زمين مسابقه شد به پرداخت 10 ميليون تومان جريمه نقدي و محروميت از حضور تماشاگران در ديدارهاي پنجم و ششم فينال محکوم شد.

به همین دلیل بازيکنان مهرام و کادر فني اين تيم راحت است که هيچگونه عامل خارجي در نتيجه بازي پنجم دخيل نيست. البته مهرام اصلا شرايط خوبي ندارد. شاگردان مصطفي هاشمي در چهار بازي گذشته، يک پيروزي و سه شکست دارند. بنابراين اگر در بندر امام ببازند، جام قهرماني را مثل سال گذشته به پتروشيمي تقديم کرده‌اند.دیدار فردا که به رای صادر شد از طرف کمیته فدراسیون بسکتبال بدون حضور تماشاگر پیگیری خواهد شد تیم پتروشیمی بندرامام باید تاوان کار نکرده را بدهد.

شاپور یاوری مدیر امور ورزش پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) در خصوص این بازی اظهار کرد: برای یک پیروزی شیرین و ارزشمند به میدان خواهیم آمد و به یاری خدا و همت بچه ها نتیجه خوبی خواهیم گرفت.

وی افزود: داوران دیدار امروز از داوران خوب و باانصاف لیگ برتر بسکتبال هستند و از تجربه بالایی برخوردارند. به امید خدا دیدار فردا را به شایسگی قضاوت خواهند کرد.

یاوری در خصوص عدم حضور هواداران تیم پتروشیمی بندرامام افزود: بدن شک حضور تماشاگران خیلی تاثیر گذار خواهد بود و این هواداران با غیرت برگه برنده تیم ما هستند که با شور و هیجانی که از خود به نمایش می گزارند انرژی و روحیه مضاف به تیم انتقال می دهند.

مدیر امور ورزش پتروشیمی بندرامام یادآور شد: عدم حضور هواداران در سالن باعث نخواهد شد که تیم پتروشیمی عقب نشینی کند بلکه با یک قدرت و انگیزه بیشتری کار را دنبال خواهد کرد.

پتروشیمی کار را تمام می کند

مهران حاتمی سرمربی بسکتبال تیم پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) نیز در خصوص این بازی به خبرنگار مهر گفت: امروز بازی خوبی خواهیم داشت و سعی می کنیم در این بازی خانگی کار را تمام کنیم.

وی افزود: در دیدار امروز مثل روزهای گذشته بازی خوبی به نمایش خواهیم گذاشت و با آرامش بالایی بازی را دنبال خواهیم کرد.

حاتمی عنوان کرد: بدون شک نبود هواداران در این دیدار تاثیر گذار خواهد بود ولی بازیکنان با یک انرژی مضاعف و قدرت بیشتر در زمین حاضر خواهند شد.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام بیان کرد: از حمایت همه جانبه هواداران پر شور و با غیرت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) قدردانی می کنم که در تمام شرایط حامی تیم بودند.

مهرام امیدوار است

مصطفی هاشمی سرمربی بسکتبال مهرام تهران نیز در خصوص این بازی به خبرنگار مهر گفت: مثل همیشه امیدوار هستم و مثل همیشه از تلاش کردن دست نخواهیم کشید.

وی افزود: بازی فینال بازی سخت و نفسگیری خواهد بود که باید لحظه به لحظه اش همراه با تفکر و برنامه ریزی درست و منظم باشد تا به یک نتیجه مطلوب برسیم.

سرمربی بسکتبال مهرام تهران تصریح کرد: این بازی هم مثل بازی های روز گذشته بدون شک پایاپای دنبال خواهیم کرد و من به بازیکنان تیم مهرام تهران اطمینان قلبی دارم.

هاشمی در پایان در خصوص عدم حضور تماشاگران گفت: برای بازیکنان مهرام تهران بود و نبود تماشاچی اصلا اهمیتی نخواهد داشت و مهم نخواهد بود بهتر این است که به دنبال دلیل و برسی این موضوع باشیم.

پتروشيمي فقط به اندازه يک پيرزوي با دومين قهرماني متوالي فاصله دارد و بازيکنان خارجي اين تيم که هر سال با وسواس خاص و قيمتهاي بالايي خريداري مي شوند از نقاط قوت پتروشيمي در طول فصل و پلي آف هستند. امسال هم نژاد سينانوويچ در زير سبد و جاناتان گيبسون در کنار مهدي کامراني به عنوان بازيساز، برگهاي برنده مهران حاتمي هستند. ضمن اينکه حاتمي مي تواند هر لحظه روي قدرت شوت زني حامد آقاق حساب کند.