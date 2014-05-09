به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون درباره احکام انضباطی علیه مهدی کامرانی و صمد نیکخواه بهرامی و اینکه نیکخواه عنوان کرده بود این آرا خنده دار است، اظهار کرد: کجای این آرا خنده دار است؟ کاپیتان تیم ملی باید آرام کننده باشد. مواقعی که او از خود بی خود و باعث تحریک تماشاگران می‌شود، قطعا اثرات منفی بر جای می‌گذارد.

وی همچنین با اشاره به حرکات مهدی کامرانی تاکید کرد: کامرانی بارها این رفتارها را انجام داده است. اینها از ستاره‌های تیم ملی هستند و باید رفتار آنها الگوی سایر جوانان باشد. ما در آرای صادر شده حداقل‌ها را در نظر گرفتیم و اگر نظر شخصی من بود، قطعا جرایم بالاتری را در نظر می‌گرفتم ولی چون این یک تصمیم گروهی بود، من هم در جهت تصمیم جمع آنرا قبول کردم.

مشحون که یکی از میهمانان تلفنی برنامه ورزش و مردم بود، در ادامه درباره بدون تماشاگر بودن دیدار پنجم و ششم و احتمال قهرمانی تیم پتروشیمی در غیاب تماشاگران، گفت: قبول دارم که بالا بردن کاپ بدون تماشاگران شور و حال ندارد ولی ما باید قضیه را در دو بخش ببینیم. اول بحث سازندگی و آرامش و طی کردن اهداف عالی ورزش. دوم هم بالا بردن کاپ در جهت سازندگی و فرهنگ اسلامی و اخلاقی. بردن کاپ بدون این اخلاق ارزشی ندارد.

رئیس فدراسیون بسکتبال در بخش دیگری از صحبت‌هایش با مشمئز خواندن رفتارهای تماشاگران پتروشیمی و مهرام، یادآور شد: جالب است وقتی رای هم صادر می‌شود، یک عده معترض می‌شوند. به هرحال من هم مقصر این اتفاقات بودم چون اصلا تصور نمی‌کردم چنین اتفاقاتی رخ بدهد.