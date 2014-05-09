افزایش چشمگیر مراجعات به بیمارستانهای دولتی/ پایش روزانه طرح و گرفتن آمار از مراکز درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در اجلاس سالانه روسای انجمنهای علمی گروه پزشکی با اشاره به این که دولت یازدهم به تعامل سازنده و استفاده از همه ظرفیت ها اعتقاد دارد، گفت: یکی از نهادهایی که باید به امر اعتدال و ایجاد آرامش در کشور توجه ویژه ای داشته باشد، جامعه پزشکی و در کنار آن دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن ها هستند.

به گفته وی، وزارت بهداشت با جان و زندگی مردم سر و کار دارد و در واقع یک مجموعه خدماتی است ولی متاسفانه در جامعه پزشکی یکی از گرفتاری های عمده مدل های فکری مختلف است و این اتفاق باعث عقب افتادگی این جامعه از برخی از صنوف شده است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اگر مسیر حرکت جامعه پزشکی را این طور ادامه دهیم، حرمت شکنی ها بیشتر خواهد شد، گفت: بخشی از منافع جامعه از طریق انجمن ها حفظ می شود و نابسامانی در حوزه عملکرد انجمن ها و عدم وجود جذابیت در سطح ستاد باعث شده بخشی از کارها بر زمین بماند.

هاشمی با اشاره به این که در حال حاضر دنبال کردن سیاستها بر اساس خرد جمعی است، گفت: کاملا مشخص است که حوزه سلامت هم از سوی مقام معظم رهبری و هم از سوی دولت و اعضای هیات دولت در اولویت قرار دارد و این یک فرصت بسیار بزرگ است.

وی در ادامه اذعان کرد: جامعه پزشکی باید نقد محترمانه ای از درون داشته باشد و مسیری را که در این 30 سال طی شده و باعث افت جامعه پزشکی شده را دنبال نکند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه متاسفانه در کنار بارقه های امید، منفی بافی هایی هم وجود دارد، توضیح داد: در حال حاضر مردم تحت فشار زیادی هستند و این امر ضرورت توجه هر چه بیشتر قانون گذاران به امر سلامت را می طلبد. البته منظور افزایش صرف منابع نیست بلکه ساختارها باید تغییر کند.

به گفته وی نقش انجمنها در تغییر ساختار خیلی مهم است و منجر به کاهش فاصله ما با اولویت های نظام سلامت می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه باید به دنبال نقد اشکالات باشیم، افزود: یکی از ابزار تحول در نظام سلامت به غیر از تامین منابع، فرهنگ سازی در میان مردم برای اهمیت دادن به حوزه سلامت است. در حوزه فرهنگ سازی نیز انجمن ها نقش بسیار برجسته ای دارند ولی ابتدا باید اصلاحاتی را در داخل خود انجام دهند و بعد به امر فرهنگ سازی در حوزه بهداشت بپردازند.

وی با بیان اینکه انتخابات انجمنها و اطلاع رسانی در حوزه این انتخابات باید پررنگ تر از گذشته شود، گفت: در حوزه سیاست گذاری و نظارت باید رد پای انجمن ها را دید و در این زمینه انتظار داریم انجمن های علمی مدیر و قدرتمند باشند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: زمانی کمک این نهادهای مردمی موثر خواهد بود که فردی نبوده و فراگیر عمل کنند. امروز حوزه خلاق پزشکی نیاز به تشکیل کمیته های مختلف در انجمن ها دارد و در این زمینه باید نظارت های کافی صورت گیرد. به گفته دکتر هاشمی راهنماهای بالینی نیز توسط انجمن ها باید تدوین شوند تا هم ابزار خوبی برای بیمه ها باشند و هم در کنترل تقاضاهای القایی نقش مهمی ایفا کنند.

هاشمی افزود: این نهادها در برطرف کردن مشکلات مربوط به کمبود پزشکان در مناطق محروم و بومی گزینی در این حوزه نقش مهمی دارند.

به عقیده وزیر بهداشت، همیشه شاهد یک رابطه ناسالم بین بیمه ها و بیمارستانها بوده ایم به طوریکه به دلیل ضعف بیمه ها، بیمارستانها نیز مشکلات زیادی در نحوه ارائه خدمات داشتند و این باعث افزایش ایجاد جزایر متعدد در سطح بیمارستان ها شده بود.

وی ادامه داد: باید بدانیم هیچ سرمایه ای بالاتر از به دست آوردن اعتماد مردم نیست و انجمنها در بدست آوردن این اعتماد نقش بسزایی دارند.

به گفته هاشمی در حال حاضر طرح ساماندهی نظام سلامت به خوبی در چند استان مختلف در حال اجرا است و سخت ترین کار در تهران دنبال می شود امیدواریم انجمنها حمایتهای لازم را در زمینه اجرای این طرح از بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی به عمل آورند و به وزارت بهداشت یاری رسانند.

وزیر بهداشت در حاشیه این اجلاس نیز به خبرنگاران گفت: انجمنهای علمی پزشکی در راستای فرهنگ سازی در امر پیشگیری، استفاده بهینه از تجهیزات، کاهش مصرف دارو، جلوگیری از مخارج پر هزینه، رعایت اخلاق پزشکی و جلوگیری از واردات غیر ضروری می توانند نقش ویژه ای ایفا کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه انجمنها نماینده مردم هستند، ادامه داد: البته می توان گفت در دوره های قبل برای نقش آفرینی این نهادها فرصت کمتری فراهم شده و هنوز قوامی که باید داشته باشند را ندارند.

وی افزود: برای ارتقاء همکاری انجمن ها، باید از نظرات آنها در معاونت های مختلف استفاده شود. ما نیز نیاز شدیدی به کمک این نهادها داریم و معتقدیم تماشا کردن صرف کافی نیست بلکه باید عمل کرد.

به گفته هاشمی، از زمان اجرای طرح ساماندهی نظام سلامت، مراجعات بیماران به بیمارستانهای دولتی تحت پوشش وزارت بهداشت افزایش چشمگیری داشته و در این میان با توجه به کمبود نیرو، فشارهای زیادی بخصوص به پرستاران و پرسنل آزمایشگاهها وارد شده است ولی قرار است مجوزهایی را در راستای تامین منابع و تکمیل نیروی انسانی صادر کنیم.

وی افزود: دانشگاهها باید طوری در این زمینه خدمت رسانی کنند که حداکثر رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشند چون افزایش میزان مراجعات با اجرای طرح ساماندهی نظام سلامت ممکن است نارضایتی هایی را نیز به دنبال داشته باشد.

وزیر بهداشت گفت: در هفته های اول اجرای طرح نمی توان در مورد کیفیت اجرای آن قضاوت کرد بلکه باید روند را همراه با تیم سلامت، در کل کشور به یک آرامش نسبی رساند.

وی خاطرنشان کرد: ما هر روز در حال پایش طرح و گرفتن آمار از مراکز درمانی هستیم و روزانه به صدها سئوال توسط ستاد پاسخ داده می شود. در آینده نزدیک می توانیم قضاوت کنیم که چه تعداد افزایش مراجعات خواهیم داشت تا کم توانی ها را در این زمینه جبران کنیم.

هاشمی افزود: امروز به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغیه ای در راستای استفاده از ظرفیتهای کار دانشجویی ارسال خواهد شد و جمع کثیری از دانشجویان سال آخر بخصوص پرستاران می توانند وارد ناوگان خدمت رسانی شوند.

وزیر بهداشت در پایان گفت: یکی از طرحهای دیگری که قرار است بزودی اجرا شود، تجمیع بیمارستانهای آموزشی است. چون در حال حاضر پراکندگی این بیمارستانها هزینه زیادی را به دوش دولت و مردم گذاشته و میتواند به کیفیت آموزش آسیب برساند.