اهالی هنر سر از کنسرت خنده درآوردند/ تقلید صدای خوانندگان مطرح

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سالن همايش‌هاي برج ميلاد شامگاه 18 ارديبهشت‌ماه شبي پرمخاطب را پشت سر گذاشت مخاطباني كه آمده بودند، كنسرتي را تجربه كنند كه ذاتش خنده است.

حسن ریوندی یکی از معدود استند آپ کمدین های کشورمان که طی سال های اخیر شمایلی متفاوت از حمید ماهی صفت و نوع اجرای وی را به مخاطبانش عرضه کرده در این کنسرت خنده، اجرايش را با قطعه «يه مرد» از زنده‌ياد فرهاد مهراد آغاز كرد و سپس با استفاده از طنز بداهه و سوژه سازی برنامه‌اش را پي گرفت.

«آتش در نيستان» با صداي شهرام ناظري قطعه ديگري بود كه ريوندي آن را تقليد كرد و با تشويق‌هاي مخاطبان رو برو شد.

ريوندي پيش از اين درباره اجراي تقليد صدا روي صحنه گفته بود: حاضران در این اجرا صدای من را می‌شنوند و قرار نیست لب‌خوانی کنم، اما صدابردارها در صورت لزوم به موسیقی افکت‌هایی را می‌دهند که صدا از حالت خشکی درآید.

وی در اين كنسرت با زبان طنز به بیان خاص و نقادانه کژی‌ها و نادرستی‌ها به قصد اصلاح پرداخت و براي مثال مقوله «سبد كالا» يا قوانين رانندگي را به عنوان سوژه خود در نظر گرفت.

طنز بداهه، از نوع خاص شیوه‌های کمدی ایرانی که مبنی بر در نظر داشتن سوژه‌ها و نه اجرای یکباره آنها از روی دست نوشته و یادداشت‌های مکتوب، ناشی می‌شود و حسن ريوندي به عنوان يك «استندآپ كمدين» سعي داشت در اجرايش به طور خاص بداهه‌گويي را مدنظر قرار دهد.

در اين كنسرت، هنرمنداني چون محمدرضا گلزار،محمد اصفهانی، امين حيايي، الناز شاكردوست، ‌سيامك انصاري حضور داشتند.