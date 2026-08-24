به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۵۰۰ شرکتکننده به صورت حضوری و مجازی در دو ماه تیر و مرداد سال جاری در رشتههای حفظ و مفاهیم قرآن کریم شعب و کانونهای مؤسسه کشوری مهد قرآن شرکت کردند.
محمود کریمی، معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن با اعلام این خبر گفت: در پایان دورههای آموزشی تعداد ۲۰۰ فقره گواهینامه حفظ یک جزء، سه جزء، هفت جزء و ۱۵ جزء و کتاب مفاهیم دوره اول و دوم به قرآنآموزانی که در آزمون مربوطه حد نصاب قبولی را کسب کردهاند، اعطاء شد.
وی افزود: بیش از ۷۰ درصد از بانوان قرآنآموز این دوره متولد ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۰ بوده که در شعب و کانونهای مهد قرآن استانهای قزوین، مازندران(نکا و بهشهر)، سمنان(امامزاده یحیی(ع))، خوزستان(گتوند)، مرکزی(محلات) و خراسان رضوی(سبزوار) عضویت دارند.
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