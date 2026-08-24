به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسم بدرقه و تشییع پیکر شهید والامقام اکبر بابازاده جبدرقی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، از مقابل ساختمان سپاه قدیم مشگینشهر برگزار شد.
در این مراسم، مردم شهیدپرور و مسئولان شهرستان با حضور در آیین تشییع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر با آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
حجتالاسلام رضا باوقار، امام جمعه مشگینشهر، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امروز مردم مشگینشهر برای استقبال و بدرقه قهرمان حقیقی گرد هم آمدهاند؛ قهرمانی که پس از سالها به وصال پروردگار عالم رسیده است.
وی با بیان اینکه شهدا الگوی ایستادگی، مقاومت و عزت برای ملت ایران هستند، افزود: نخستین و مهمترین پیام شهدا، ایستادگی، مقاومت و ذلتناپذیری است و ما امروز در برابر شهدا عهد میبندیم که این مسیر را ادامه دهیم.
امام جمعه مشگینشهر، دلدادگی و تبعیت از ولایت فقیه را از دیگر پیامهای شهدا عنوان کرد و گفت: عاقبتبهخیری در اطاعت از ولایت فقیه و حرکت در مسیر ولایت است و باید این مسیر را با بصیرت و استقامت ادامه دهیم.
باوقار ادامه داد: شهدا جان خود را فدا کردند تا امنیت و آرامش امروز جامعه فراهم شود و وظیفه ماست این امنیت را که با خون شهدا به دست آمده، حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه خون شهدا نویدبخش رهایی و پیروزی است، خاطرنشان کرد: امروز نیز پیروزی و سربلندی ایران اسلامی در گرو حفظ وحدت و انسجام ملی است و باید با همدلی و اتحاد، ادامهدهنده راه شهدا تا پای جان باشیم.
در ادامه این مراسم، پیکر شهید اکبر بابازاده جبدرقی با حضور گسترده مردم مشگینشهر تشییع و برای خاکسپاری بدرقه شد.
نظر شما