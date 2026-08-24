شکارچیان غیربومی پیش از شکار در ازگله دستگیر شدند

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی درباره حضور تعدادی شکارچی غیربومی در منطقه ازگله، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: سرعت عمل مأموران موجب شد متخلفان پیش از هرگونه اقدام برای شکار شناسایی و دستگیر شوند و تجهیزات همراه آنان نیز مورد بازرسی قرار گیرد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی ادامه داد: در جریان این عملیات، دو قلاده سگ شکاری و یک کوله‌پشتی حاوی ادوات شکار و صید از جمله فشنگ، طعمه و دیگر تجهیزات مرتبط کشف و ضبط شد.

شیرمحمدپور با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی گفت: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و موضوع در حال پیگیری است.

وی همکاری مردم را یکی از عوامل مؤثر در شناسایی تخلفات دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا اداره محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

رئیس اداره محیط زیست ثلاث باباجانی خاطرنشان کرد: گشت‌ها و نظارت‌های محیط‌بانان در منطقه ازگله و دیگر مناطق تحت مدیریت شهرستان ادامه دارد و با تخلفات زیست‌محیطی مطابق قانون برخورد خواهد شد.